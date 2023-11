Economie della Bicicletta: la Camera di Commercio di Milano rilancia con un evento

Martedì 21 novembre, presso Palazzo Giureconsulti a Milano, si terrà la seconda edizione di “Come Corre la Bike Economy”, un evento cruciale per comprendere la direzione che l’Europa sta prendendo nella sua strategia ciclistica e le opportunità che ciò offre alle piccole e medie imprese del settore della bicicletta.

Adv

Organizzato dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e curato da Bikeitalia, l’evento moderato dalla giornalista Alessandra Schepisi di Radio24 e introdotto dall’editore di Bikeitalia, Paolo Pinzuti, ha suscitato da subito un grande interesse, tanto che i posti sono esauriti da tempo.

Chi non fosse riuscito a registrarsi per le sessioni in presenza, può seguire il panel in streaming registrandosi per seguire la diretta dell’evento.

“Come Corre la Bike Economy” rappresenta un’opportunità di confronto che coinvolge imprese, startup, esperti del settore e associazioni, ed esplora le potenziali sinergie tra i diversi settori.

Uno degli interventi più attesi è quello di Manuel Marsilio, General Manager della Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) e Head of Secretariat della World Bicycle Industry Association (WBIA). Marsilio condividerà esperienze e prospettive riguardo alle sfide e alle opportunità che la Cycling Strategy rappresenta per l’industria ciclistica europea.

L’evento e il programma

L’iniziativa, avviata lo scorso anno dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, mira a promuovere e sviluppare l’economia della bicicletta con l’obiettivo di consolidare un polo internazionale di riferimento per l’intera filiera. Questo polo rappresenta una sintesi emblematica della doppia transizione ecologica e digitale, offrendo un contributo significativo alla creazione di un ecosistema ciclistico globale.

Oltre ad approfondire la strategia ciclistica europea, le piccole e medie imprese del settore della bicicletta avranno l’opportunità di esaminare percorsi strategici e identificare le migliori pratiche per prosperare in un contesto ciclistico in evoluzione.

Durante il laboratorio sulla mobilità Milano si confronterà con tre realtà internazionali che costituiscono modelli da cui apprendere: Bruxelles, Valencia, Monaco.

Le conversazioni

Come creare svilupo e occupazione? Proveranno a rispondere a queste domande Giada Barzaghi di Vittoria, Mariarita Fiammengo (CEO di Urban Bike Messenger) e Sergio Ribeiro di Abimota, Portugal Bike Value.

Riccardo Losio di Selle Royal, Giorgio Favaretto di Ducati Motors, Emanuele Sana di 5R Service & Consulting e Gabriele Sirtori di Colnago discuteranno invece di innovazione.

Infine ci sarà una sessione dedicata al cicloturismo, settore in grado di distribuire ricchezza nei territori dove si sviluppa, come dimostrato nel III Rapporto Isnart “Viaggiare con la bici 2023”. In questa sessione interverranno Carmelo Carbotti di Banca Ifis, Davide Damiani di Repower e Maurizio Guagnetti di Social Green Way.

La seconda edizione di “Come Corre la Bike Economy” si preannuncia come un momento chiave per capire il futuro dell’industria ciclistica europea e per delineare strategie che garantiscano la crescita e il successo delle imprese del settore.