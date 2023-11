Fiab definisce “stragista” la riforma del Codice della Strada

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) ha inviato una lettera aperta ai gruppi parlamentari e alla Commissione Trasporti della Camera in occasione della Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada di domenica 19 novembre, in cui sono previste manifestazioni in molte città d’Italia.

Adv

La lettera aperta ai gruppi parlamentari

Nel testo si affronta il tema della sicurezza stradale e c’è un invito alla riflessione “sulla strage che ci consuma quotidianamente nel nostro Paese”. L’associazione sottolinea che si occupa “da oltre trent’anni della sicurezza delle persone, promuovendo una mobilità rispettosa di tutte e tutti, fornendo analisi e strumenti per migliorare la qualità della mobilità attiva, perché l’Italia si allinei agli standard europei da cui ancora è molto distante”.

Codice della strada: una riforma “stragista”

Quindi l’affondo verso le misure contenute nel Ddl “Sicurezza stradale” del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (già al centro delle polemiche per una frase sull’alcol al volante, ndr): “Dal Ddl emerge un approccio coercitivo e sanzionatorio che ignora la visione scientifica del tema e trascura gli strumenti necessari per salvare la vita delle persone. I provvedimenti indicati, a nostro avviso, contengono errori grossolani e distorsioni pericolose che portano a una riforma stragista, che affermando di salvaguardare chi va in bici, in realtà persegue ancora una visione autocentrica e ormai insostenibile”.

Un’espressione forte, anche se viene da pensare che l’intento di Fiab utilizzando l’aggettivo “stragista” fosse di sottolineare come questa riforma non affronti compiutamente “la strage che si consuma quotidianamente” sulle strade del nostro Paese e non certo che il governo intenda “fare ricorso a delitti di strage come strumento di lotta politica” (questo il significato del termine secondo la Treccani).

I numeri della strage stradale in Italia

Certo è che la situazione sulle strade italiane è molto grave: “Solo nel 2022, sono 3.159 le morti dovute a collisioni stradali e 223.475 i feriti. Le collisioni stradali sono la prima causa di morte per i giovani sotto i trent’anni e nel 2022 i decessi sono aumentati del 9% rispetto al 2021. Non ci stanchiamo di ripetere che le principali cause di morte sono l’alta velocità, la guida distratta, il mancato rispetto degli attraversamenti pedonali e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (ISTAT). Sono questi i fattori su cui bisogna intervenire”, sottolinea Fiab nella sua lettera aperta.

Obiettivo zero vittime è molto lontano

In un altro passaggio della missiva, Fiab sottolinea tutte le mancanze che rendono la riforma del Codice della Strada promossa dall’esecutivo fallimentare dal punto di vista della sicurezza stradale: “Le proposte del Ddl disincentivano l’uso della bicicletta muscolare e a pedalata assistita, non promuovono l’intermodalità e soprattutto non contrastano l’uso eccessivo dell’auto privata nei centri urbani (in Europa svettiamo per il numero di auto pro capite, 67 auto ogni 100 abitanti). Limita le ZTL, gli autovelox e non fa riferimento all’introduzione delle città 30. Siamo sempre più lontani dalla direzione indicata dalla comunità scientifica e dalle direttive europee che, non dimentichiamo, hanno l’obiettivo di azzerare il numero delle vittime della strada entro il 2050, con una tappa intermedia che prevede il dimezzamento delle vittime e dei feriti gravi nel 2030”.

Incentivare la ciclabilità come strumento di salute pubblica

Fiab prosegue collegando la necessità di incentivare la mobilità attiva e sostenibile per affrontare la sedentarietà e l’obesità che colpiscono in particolare le generazioni più giovani: “Rispediamo al mittente l’accusa di sostenere posizioni ideologiche quando promuoviamo la mobilità attiva e sostenibile. I dati parlano chiaro e oltre al numero di vittime di violenza stradale, ricordiamo il problema della sedentarietà e dell’obesità che colpisce le generazioni più giovani. […] In quest’ottica le infrastrutture ciclabili dovrebbero essere realizzate come si realizza una politica sanitaria. Come FIAB chiediamo che il Governo investa in Salute per evitare di spendere in Sanità”.

In conclusione, Fiab chiede al Parlamento di “svolgere la funzione più alta e per cui è stato eletto dai cittadini: decidere. Mettendo da parte interessi di categoria, posizioni partitiche, interessi elettorali e avendo come unico obiettivo il benessere delle persone. Siete la voce pubblica di tutte e tutti: fatevi sentire”.