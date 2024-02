Masterclass in meccanica ciclistica: formazione pratica presso officine in tutta Italia

Masterclass in meccanica ciclistica: la formazione pratica ora è disponibile in tutta Italia.

Uno dei grandi problemi dei corsi di formazione in meccanica di bici è la mancanza di una pratica attiva sul campo, per far vivere ai corsisti la realtà di un negozio di bici. Imparare sul campo è altrettanto importante quanto apprendere la teoria e la pratica in classe.

Per risolvere questo importante problema abbiamo attivato delle collaborazioni con numerosi negozi e officine di biciclette, dislocate in tutto il territorio nazionale, per permettere a chi partecipa al Masterclass in meccanica ciclistica di realizzare tre giorni di formazione pratica presso un negozio di biciclette.

Chi parteciperà al Masterclass in meccanica ciclistica potrà quindi, dove aver superato la formazione nella nostra scuola di Milano, scegliere uno tra i negozi più vicini a lui e realizzare così la formazione pratica e vivere l’esperienza di un vero negozio di bici.

Il corsista terminerà la propria formazione con una prova teorico pratica (da sostenere appena terminato il corso o in un periodo successivo) vincolante per il rilascio dell’attestato di partecipazione al corso stesso e poi potrà effettuare la formazione operativa.

La formazione operativa può essere svolta in qualunque momento, anche a distanza di tempo dal corso (non è obbligatorio effettuarla al termine della didattica in presenza).

Le località convenzionate con il Masterclass di Bikeitalia, dove sarà possibile effettuare la formazione pratica sono le seguenti (clicca sulla mappa per scoprire la provincia più vicina a te):

Se vuoi trasformare la tua passione in un lavoro (da dipendente o imprenditore), clicca nel box qui sotto: