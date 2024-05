Vaude: 50 anni di innovazione e sostenibilità nel mondo outdoor

Il concetto di “outdoor” potrebbe sembrare una parte naturale della nostra vita oggi, ma 50 anni fa era solo un germoglio nell’immaginario collettivo. Nel 1974, Albrecht von Dewitz ha dato vita a un’impresa che avrebbe segnato la storia dell’outdoor: Vaude. Da allora, l’azienda con sede a Tettnang, in Germania, ha costantemente innovato e plasmato il settore outdoor, diventando uno dei marchi leader in Europa.

Il marchio apripista dell’outdoor

“50 anni fa la vita all’aria aperta non era un concetto nel radar di nessuno”, riflette Albrecht von Dewitz, fondatore di Vaude. Eppure, con una visione lungimirante, ha creato un marchio destinato a diventare un’icona nell’outdoor. Oggi, Vaude è guidata da Antje von Dewitz, che ha ereditato la leadership dal padre nel 2009. Sotto la sua guida, Vaude è diventata sinonimo di innovazione e sostenibilità.

Il fondatore del marchio outdoor Vaude Albrecht von Dewitz con sua figlia Antje, che guida l’azienda dal 2009

Innovazioni che hanno creato nuovi standard

La storia di Vaude è punteggiata da innovazioni che hanno ridefinito gli standard del settore outdoor. Dalla prima tenda a cupola “Space” del 1983, alle giacche a due strati ispirate alla leggendaria Lhasa del 1987, fino ai moderni zaini ultraleggeri e alle borse laterali impermeabili, Vaude ha costantemente spinto un passo più in là i confini dell’innovazione.

Sostenibilità come motore di cambiamento

Ma ciò che contraddistingue il marchio Vaude è il suo impegno per la sostenibilità. “La nostra responsabilità verso l’ambiente e le persone è profondamente radicata nella nostra cultura aziendale”, sottolinea Antje von Dewitz. Sin dagli anni ’90, Vaude ha introdotto il riciclo al 100% dell’abbigliamento funzionale outdoor e nel 2010 ha lanciato il marchio di sostenibilità “Green Shape”. Oggi, circa l’80% della collezione Vaude porta questo sigillo di approvazione, riconosciuto anche da Greenpeace come il miglior marchio di sostenibilità individuale.

Per un futuro più verde

Ma Vaude non si ferma qui. Con l’obiettivo di crescere senza consumare risorse aggiuntive, l’azienda ha ridotto le emissioni globali di CO2 del 30% nel 2023 rispetto al 2019, nonostante un aumento delle vendite del 32%. Un risultato significativo che dimostra che è possibile prosperare senza danneggiare il pianeta.

Qual è stata la chiave del successo di VAUDE in questi 50 anni? “Credo che la nostra costante ricerca di innovazione e il nostro impegno per la sostenibilità siano stati fondamentali. Fin dall’inizio, abbiamo cercato di superare le sfide e di trovare soluzioni innovative che non solo soddisfacessero le esigenze dei nostri clienti, ma rispettassero anche l’ambiente”, commenta Antje von Dewitz

Che, a proposito del futuro dell’azienda, aggiunge: “Guardo al futuro con ottimismo e determinazione. Vogliamo continuare a guidare l’industria outdoor verso la sostenibilità e l’innovazione, mantenendo sempre al centro la nostra responsabilità verso il pianeta e le persone”.

In conclusione, quali i prossimi obiettivi di Vaude all’orizzonte? “Vogliamo continuare a ridurre la nostra impronta ecologica e ad essere un modello per altre aziende. Ci stiamo impegnando per raggiungere lo zero netto delle emissioni di CO2 entro il 2040 e continueremo a sviluppare prodotti e soluzioni sempre più sostenibili per garantire un futuro degno di essere vissuto”, conclude la CEO dell’azienda con 50 anni di storia alle spalle nell’outdoor ma proiettata verso un futuro all’insegna di innovazione e sostenibilità.