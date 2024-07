Mark Cavendish batte Eddy Merckx: record di vittorie al Tour de France

Mark Cavendish, all’età di 39 anni, ieri ha fatto la storia al Tour de France superando il “Cannibale” Eddy Merckx con un nuovo record vittorie nella Grande Boucle: 35. Nella tappa da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint Vulbas, Cavendish ha dimostrato la sua eccezionale capacità di sprinter, trionfando con una volata impeccabile che lo ha visto superare Jasper Philipsen, secondo al traguardo.

Cavendish è stato guidato dal suo compagno di squadra all’Astana Michael Morkov e ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità negli ultimi metri, accelerando decisamente e mettendo a segno un’incredibile vittoria. La sua prima vittoria al Tour de France risale addirittura al 2008, ben 16 anni fa: questo record segna un importante traguardo per Cavendish e sottolinea la sua longevità come velocista puro.

Una bici speciale per il record al Tour de France

Mark Cavendish ha raggiunto il suo record di vittorie al Tour de France in sella alla sua bici personalizzata da Wilier Triestina, la Filante SLR, progettata per massimizzare le prestazioni aerodinamiche in condizioni reali.

Aerodinamica migliorata

Utilizzando dati ottenuti sia in galleria del vento che nel mondo reale, la Casa di Rossano Veneto ha sviluppato profili aerodinamici ottimizzati, basati sui principi NACA/KAMM con angoli ammorbiditi per migliorare la stabilità in presenza di turbolenze.

Peso ridotto

La forcella anteriore è stata ampliata per ridurre le turbolenze e migliorare ulteriormente l’aerodinamica, mentre il telaio in carbonio monoscocca, leggero e reattivo, pesa soli 870 grammi, confermando l’attenzione di Wilier per la riduzione del peso e l’aumento della rigidità. La bici completa montata top di gamma ed equipaggiata con trasmissione Shimano Dura-Ace Di2 R9270 pesa 6,8 chilogrammi. Il design integrato del manubrio Filante Bar non solo riduce il peso complessivo, ma indirizza internamente i cavi dei freni e dei comandi per contribuire a migliorare l’aerodinamica complessiva della bici.

La livrea della Filante SLR di Wilier Triestina dedicata a Mark Cavendish per il Tour de France 2024

Dunque la Filante SLR di Wilier Triestina è stata parte integrante del 35° successo di Cavendish al Tour de France, contribuendo alla conquista di questo prestigioso record.

Mark Cavendish nella leggenda

Questo risultato fa entrare di diritto Mark Cavendish tra le leggende nel ciclismo mondiale ed evidenzia anche la sua perseveranza e determinazione nel raggiungere traguardi storici, nonostante le difficoltà, le cadute e le risalite. Nel frattempo, nella classifica generale del Tour de France, Tadej Pogačar mantiene la leadership con la maglia gialla, mentre tutti gli appassionati di ciclismo celebrano l’eccezionale carriera di Mark Cavendish.

Mark Cavendish con il telaio della Filante SLR (courtesy of Wilier Triestina)

La prossima settimana tornano le salite del Tour

Ci saranno ancora altre tappe per velocisti nei prossimi giorni e Cavendish si candida a diventare il corridore da battere in volata. La prossima settimana – dopo il Sestriere, il Monginevro e il Galibier – a partire dalla tappa n. 11 di mercoledì 10 luglio torneranno invece gli appuntamenti dedicati agli scalatori con le salite più impegnative del Tour de France. Paola Gianotti le ha pedalate tutte in anteprima per Bikeitalia.

