Shimano Dura-Ace 9200 a 12 velocità: ecco come sarà

21 Giugno 2021

Shimano Dura-Ace 9200 a 12 velocità. Cresce l’attesa per il nuovo gruppo da corsa di alta gamma del colosso giapponese che non è stato ancora ufficialmente presentato al pubblico, ma qualche (sostanziosa) anticipazione già ce l’abbiamo. È il caso di dire che, agli occhi di appassionati ed esperti non è sfuggito, nonostante tutti i tentativi di camuffamento, il gruppo montato dalla DSM Pro Cycling sulle sue bici Scott nelle recenti corse in Europa. Come dimostrano le prime immagini pubblicate in esclusiva da Bikeradar.

Che cosa si è intravisto finora?

Innanzitutto i deragliatori. A colpo d’occhio, sembrano avere linee più spigolose e sono anche ridotti in dimensioni. Sicuramente ne godrà sia l’ingombro che il peso, ma per quello che si può notare anche in termini di “impatto” sull’aria, e quindi migliora l’aerodinamicità.

La foto del nuovo gruppo Shimano Dura-Ace 9200 a 12 velocità utilizzato sulla bici Scott della DSM (credits photo Bikeradar.com)

Il deragliatore posteriore visto sulle bici Scott della DSM (che ha un legame strettissimo con Shimano) ha una gabbia piuttosto lunga. Questo fa presupporre la possibilità di avere più scelte nello sviluppo della cassetta dei pignoni. Non sappiamo ancora se Shimano si adatterà alla concorrenza per partire da un 10 denti per il pignone più piccolo. E, al momento, nemmeno siamo in grado di valutare la grandezza delle corone della guarnitura. Solo per questo l’attesa è tanta!

La guarnitura del nuovo Shimano Dura-Ace 9200 mantiene uno spider a 4 braccia, ma anche questa ha delle linee più spigolose e più strette, forse per lo stesso motivo di contenimento dei pesi e di minore resistenza all’aria.

Shimano Dura-Ace 9200 12v: le prime immagini pubblicate in esclusiva dal sito specializzato Bikeradar.com

Ma la vera novità, se così si può dire, sono le leve dei comandi: molto più spigolose, con un angolo di svasatura della leva freno più pronunciato, più aperto. Visivamente sembrano migliorate anche dal punto di vista dell’ergonomia.

Shimano Dura-Ace 9200 a 12 velocità

Dal brevetto depositato sappiamo che il nuovo Dura-Ace 12v non è completamente wireless: mantiene un collegamento via cavo dalla centralina fino ai deragliatori. Non siamo stati in grado di riconoscere dalle foto, fino a dove si spingono questi cavi, essendo ormai tutto integrano nei telai.

Resta da capire se, nella novità dello Shimano Dura-Ace 9200 12v, Shimano presenterà anche nuovi rotori e nuove ruote.

Qualcuno si ricorderà che Simon Yates – attualmente in forza al Team BikeExchange – nel Tour of the Alps 2021 ha montato sulla sua Bianchi ruote differenti dai compagni di squadra e mai viste fino ad oggi. Ma molto simili alle attuali Shimano Dura-Ace. Dobbiamo aspettarci anche nuove ruote alta gamma Shimano?

Dobbiamo ancora soffermarci su due particolari: il rotore visto sulla ruota posteriore non è il classico disco Dura-Ace. A colpo d’occhio è identico a quello che Shimano produce per i gruppi MTB. In questo caso assomiglia, se non è lo stesso, al MT900 per il nuovo gruppo XTR. Anche Shimano vuole avvicinare i due mondi (MTB e BdC) nella sua componentistica di alta gamma, ottimizzando la produzione e imponendo lo standard di dischi da 160 mm?

Un’ultima riflessione va fatto sui misuratori di potenza. Solitamente presenti nella pedivella sinistra, (ricordiamo che Shimano nel 2020 ha inglobato una delle aziende leader nella produzione di misuratori di potenza per bici, ovvero la Pioneer) già in alcuni modelli vecchi di Dura-Ace c’era la possibilità di montare il doppio misuratore di potenza di Pioneer.

Dalle foto sembra proprio che il doppio misuratore di potenza sia “integrato” nella pedivella-guarnitura. Con la possibilità di intervenire sui sensori nella parte opposta al braccio della guarnitura stessa.

Insomma: tanti indizi, in attesa della presentazione ufficiale del nuovo gruppo da corsa di alta gamma Shimano Dura-Ace 9200 a 12 velocità che (presumiamo) dovrebbe ormai arrivare molto presto. Intanto ci siamo fatti un’idea di come sarà.