Tour de France 2024: Paola Gianotti pedala le grandi salite

L’edizione numero 111 del Tour de France 2024 partirà per la prima volta dall’Italia, sabato 29 giugno: le prime tre tappe omaggeranno le strade e la storia del ciclismo tricolore – Bartali, Pantani e Coppi su tutti – nel centenario della prima vittoria di un corridore italiano alla Grande Boucle: il mitico Ottavio Bottecchia nel 1924. Ma quest’anno il Grand Départ nel Belpaese sarà anche il prologo per presentare la nuova impresa dell’atleta italiana Paola Gianotti, ultracycler e vincitrice di 4 Guinness World Record, che ha pedalato tutte le grandi salite del Tour de France 2024 in anteprima e le racconterà su Bikeitalia.

Le grandi salite del Tour de France 2024

Sono 23 le grandi salite del Tour de France 2024 e Paola Gianotti le ha affrontate una per una, un tornante dopo l’altro, in sella alla sua bici e ha documentato le sue sensazioni di pedalata in una serie di video che saranno pubblicati e condivisi in esclusiva sul canale YouTube di Bikeitalia in occasione delle tappe corrispondenti.

Lo scopo di questa iniziativa è creare una sorta di atlante delle salite del Tour de France che possano servire a tutti gli appassionati di ciclismo per iniziare a pregustarsi la gara dei pro’ e allo stesso tempo raccontare il percorso a tutti coloro che si vogliono mettere alla prova in prima persona su queste salite iconiche in sella alla propria bicicletta, guidati da una madrina d’eccezione.

👇Clicca sull’immagine sottostante e iscriviti al canale di Bikeitalia per non perdere gli aggiornamenti👇

Tutte le salite, tappa per tappa

Sestiere – Monginevro – Galibier

Le prime tre grandi salite del Tour de France 2024 cominceranno a partire dalla Tappa n. 4, quella che inizierà in Italia a Pinerolo e terminerà in Francia a Valloires (138 km) in programma martedì 2 luglio e sono il Sestriere, il Monginevro e il Galibier.

Col de Neronne – Col du Pas de Peyrol – Col de Pertus – Col de Font de Cere

Le successive quattro salite saranno concentrate nella Tappa n. 11, da Evaux-les-Bains a Le Lloran (211 km) in programma mercoledì 10 luglio e sono il Col de Neronne, il Col du Pas de Peyrol, il Col de Pertus e il Col de Font de Cere.

Tourmalet – Hourquette d’Ancizan

Nella Tappa n. 14 di sabato 13 luglio da Pau a Saint-Lary-Soulan (152 km) sarà la volta di sua maestà il Tourmalet insieme con la Hourquette d’Ancizan.

Col de Peyresourde – Col de Menté – Col de Portet-d’Aspet – Col d’Agnes – Plateau de Beille

Altre cinque grandi salite saranno concentrate tutte il giorno successivo, nella Tappa n. 15 di domenica 14 luglio da Loudenvielle a Plateau de Beille (198 km): il Col de Peyresourde, il Col de Menté, il Col de Portet-d’Aspet, il Col d’Agnes e il Plateau de Beille.

Col Bayard – Col du Noyer – Superdévoluy

La Tappa n. 17 di mercoledì 17 luglio da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy (178 km) presenta tre salite: il Col Bayard, il Col du Noyer e il Superdévoluy.

Col de Vars – Cime de la Bonette – Isola 2000

Venerdì 19 luglio la Tappa n. 19 da Embrun a Isola 2000 ha tre salite di cui due classificate come HC (Hors Catégorie), vale a dire con un grado di difficoltà molto elevato e sono il Col de Vars e la Cime de la Bonette. Più l’arrivo in salita a Isola 2000.

Col de Braus – Col de Turini – Col de la Colmiane – Col de la Couillole

Le ultime quattro grandi salite del Tour de France 2024 saranno concentrate nella Tappa n. 20, la penultima della Grande Boucle, di sabato 20 luglio da Nice a Col de la Couillole (133 km) e sono il Col de Braus, il Col de Turini, il Col de la Colmiane e il Col de la Couillole.

Sui luoghi simbolo del ciclismo

E Paola Gianotti, alla vigilia della partenza del Tour de France 2024, racconta le emozioni che ha provato affrontando le salite più impegnative sul percorso di quest’anno: “È stata una bellissima avventura pedalare tutte le salite del Tour de France prima dei professionisti. Non solo un’avventura ma anche una scoperta di luoghi simbolo del ciclismo, di salite mitiche e di natura incontaminata. Ogni salita ha in fascino diverso: una per I suoi tornanti, l’altra per il paesaggio lunare, l’altra ancora per le sue pendenze.

Una cosa è certa: nessuna delle salite effettuate ti regala nulla, soprattutto quando si fanno consecutivamente nella stessa tappa. Le cartoline più belle nella mia mente sono: il paesaggio lunare sul Col de la Bonette, i tornati del Col de Noyer e i muri di neve sul Galibier! Un mega in bocca al lupo a tutti I corridori del Tour che domani inizieranno la corsa a tappe più famose al mondo che quest’anno ha l’onore di partire dall’Italia!”.

I video di tutte le salite sul canale YouTube di Bikeitalia

I video di tutte le salite del Tour de France 2024 pedalate da Paola Gianotti saranno pubblicati sul canale YouTube di Bikeitalia a partire da lunedì 1 luglio, nel giorno precedente della tappa. Per non perdertene neanche una iscriviti al canale.