Pogačar: doppietta Giro e Tour, chi sono gli altri magnifici 7 che ci sono riusciti?

L’impresa di vincere sia il Giro d’Italia che il Tour de France nello stesso anno è uno dei traguardi più prestigiosi e difficili da raggiungere nel mondo del ciclismo. Dopo 26 anni di attesa, in questa stagione il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha riscritto la storia, conquistando entrambe le competizioni e aggiungendosi così alla ristretta cerchia di campioni che sono riusciti in questa impresa. Vediamo chi sono gli altri sette ciclisti che, come Pogačar, hanno realizzato il “double” Giro – Tour nello stesso anno.

La straordinaria impresa di Tadej Pogačar

Tadej Pogačar ha programmato il suo 2024 puntando tutto sulla conquista della doppietta di Giro d’Italia e Tour de France, riuscendoci brillantemente. Al Giro Pogačar ha dominato dalla seconda all’ultima tappa, indossando la maglia rosa senza lasciare spazio agli avversari. La sua performance al Tour è stata altrettanto impressionante, con 6 vittorie di tappa a soli 25 anni, stabilendo un nuovo record e dimostrando una supremazia agonistica straordinaria.

© ASO / Billy Ceusters

Marco Pantani: l’ultimo dei magnifici sette prima di Pogačar

Prima di Pogačar, l’ultimo a riuscire nell’impresa del “double” fu il Pirata Marco Pantani nel 1998. Pantani conquistò il Giro d’Italia con prestazioni memorabili, come quella al Pian di Montecampione, dove fece inchinare avversari del calibro di Tonkov e Zuelle. Al Tour de France, Pantani partì senza grandi aspettative, ma i suoi scatti in salita, in particolare la fuga di 50 chilometri sul Galibier e l’ascesa da record al Plateau de Beille (tempo battuto soltanto quest’anno proprio da Pogačar), lo consacrarono nella leggenda del ciclismo.

Gli altri magnifici 7 del “double” Giro-Tour

Il primo ciclista a realizzare questa impresa fu il campionissimo Fausto Coppi, che nel 1949 vinse sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Coppi riuscì a ripetersi nel 1952, diventando il primo a realizzare il “double” per due volte. Seguirono il francese Jacques Anquetil nel 1964, il “Cannibale” belga Eddie Merckx, che riuscì nell’impresa per ben tre volte (1970, 1972 e 1974), e il francese Bernard Hinault, che conquistò la doppietta Giro e Tour nel 1982 e nel 1985.

Stephen Roche si aggiunse alla lista nel 1987, anno in cui il ciclista irlandese vinse entrambe le competizioni. Lo spagnolo Miguel Indurain realizzò il “double” per due anni consecutivi, nel 1992 e nel 1993, dimostrando una dominanza senza precedenti nelle corse a tappe. Poi, ultimo prima di Pogačar, l’italiano Marco Pantani nel 1998.

Pogačar: il nuovo “Cannibale” del ciclismo

Con la sua doppietta Giro-Tour, Pogačar ha riportato alla memoria le imprese di questi grandi campioni, dimostrando di essere il nuovo “Cannibale” del ciclismo, capace di sbaragliare ogni concorrenza con una superiorità impressionante. L’impresa di Pogačar non è solo un trionfo personale, ma un omaggio a una tradizione di eccellenza e di storie leggendarie che hanno fatto grande il ciclismo mondiale.

© ASO / Charly_Lopez

In conclusione, Pogačar, con la sua straordinaria doppietta, fa parte di un gruppo ristretto soli di otto campioni che hanno segnato la storia del ciclismo. Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain e Marco Pantani: nomi leggendari ai quali ora si aggiunge quello di Pogačar, il più giovane del gruppo e uno dei più talentuosi di sempre.