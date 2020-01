Ingresso per le bici dei dipendenti: la risposta del Ministero del Lavoro

Qualche settimana fa Bikeitalia.it aveva sollevato il problema dell’ingresso per le bici dei dipendenti nella sede del Ministero del Lavoro di Via Flavia a Roma che risultava essere stato vietato in attesa di nuove disposizioni. Il 17 dicembre 2019 alle ore 14:05 avevamo inviato via e-mail una richiesta di chiarimento: dopo le Festività – venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 18:35 – è arrivata la risposta ufficiale da parte dell’Ufficio Stampa del dicastero del Lavoro che per completezza dell’informazione pubblichiamo integralmente qui di seguito:

# # #

“Questa Amministrazione ha attivato tutte le procedure finalizzate a rendere possibile la sosta delle biciclette utilizzate dai dipendenti nel percorso casa/sede di lavoro, nel quadro delle iniziative connesse al benessere organizzativo del personale. Sono infatti state acquistate le rastrelliere (di cui è prossima la consegna) per consentire il parcheggio delle biciclette in maniera ordinata e in spazi ben definiti nel cortile interno della sede ministeriale, al fine di garantire una fruizione disciplinata delle aree comuni ed un transito agevole di persone e veicoli.

I dipendenti interessati, a decorrere dalla data che sarà indicata con apposita comunicazione, potranno quindi accedere (facoltà precedentemente non prevista) alla sede in via ordinaria, attraverso i tornelli collocati all’ingresso, portando la bicicletta a mano fino alla sosta negli appositi spazi riservati. Tale collocazione regolamentata, a cui ricorrono tutte le amministrazioni, è condizione essenziale che deve essere soddisfatta per evitare l’insorgere di situazioni di non conformità dell’ambiente di lavoro rispetto alla disciplina in tema di salute e sicurezza.

La regolamentazione sopra descritta riguarderà anche le bici pieghevoli, in quanto la dimensione dei locali del Ministero in cui si svolge l’attività lavorativa, a disposizione di ciascun dipendente secondo la metratura prevista dalla legislazione di riferimento, viene integralmente utilizzata per ospitare il personale, i complementi di arredo e la strumentazione e tiene altresì conto degli spazi che devono essere lasciati liberi per garantire i movimenti del personale stesso e la circolazione di chiunque acceda, in maniera consuetudinaria o anche occasionale, ai suddetti locali (operatori di assistenza tecnica, addetti alle pulizie, manutentori, ecc.)”.

# # #

Aggiungiamo una piccola nota finale: questa risposta da parte del Ministero conferma quanto avevamo scritto su Bikeitalia.it – e cioè che l’accesso per le bici dei dipendenti sarà consentito una volta installate le 3 rastrelliere già acquistate (in attesa di essere consegnate, come puntualizza il dicastero, ndr). Speriamo dunque che questa possibilità diventi concreta quanto prima e che nel più breve tempo possibile tutti i dipendenti che ne faranno richiesta potranno parcheggiare la propria bici negli appositi spazi di sosta riservati. Trasformiamo l’Italia in un Paese Ciclabile, a cominciare dalle Istituzioni Pubbliche.