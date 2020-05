Decreto Rilancio, le associazioni: “Clamoroso voltafaccia del governo in tema mobilità”

12 Maggio 2020

Il Coordinamento di Associazioni e Movimenti Cicloattivisti e Ambientalisti* alla luce dei contenuti dell’ultima bozza del “Decreto Rilancio” – in cui risulta stralciata la parte dell’articolo 205 dedicato alle misure in favore della mobilità sostenibile – esprime forte disappunto in una lettera aperta indirizzata al governo, perché quello che è stato tolto è “essenziale per garantire la sicurezza e la salute in questa fase di transizione ​in cambio una serie di ulteriori e più stringenti vincoli normativi spudoratamente spacciati per agevolare la mobilità in bicicletta proposti dal Mit”, scrivono in una nota​.

In attesa dell’approvazione del Decreto Rilancio – che doveva essere licenziato entro fine aprile ed è già slittato quasi fino a metà maggio – il dietrofront del governo italiano sulla mobilità sostenibile appare in netta controtendenza rispetto a quanto stanno facendo praticamente ovunque all’estero: “Mentre il resto d’Europa – prosegue il comunicato – punta sulla mobilità sostenibile in maniera decisa e stanzia fondi ingenti per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, il DL Rilancio assume l’approccio inverso: niente più ​bike lane ​, niente più linee di arresto protette agli incroci e i mobility manager di enti e aziende restano le figure ininfluenti come sono tuttora”.

Se le aspettative, inizialmente, erano molto alte viste le aperture manifestate pubblicamente dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per la mobilità sostenibile, le mancate modifiche al Codice della Strada – chieste a più riprese dall’Anci e indispensabili per poter ridisegnare la viabilità nel post Covid-19 – lasciano le città in balìa di una mobilità vecchia, inquinante e autocentrica e non forniscono i giusti strumenti legislativi per poter dare un nuovo corso alla circolazione urbana.

In particolare sono le Città Metropolitane (Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli) a trovarsi con il cerino in mano visto che – a causa della crisi presente e soprattutto futura del trasporto pubblico – avevano già imbastito lavori e modifiche della viabilità “procedendo speditamente – anche sulla base delle promesse del Governo – alla costruzione della Rete Ciclabile d’Emergenza” mentre adesso “si trovano sole di fronte all’emergenza ad affrontare il clamoroso voltafaccia del governo in tema mobilità”​.

Intanto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran esprime la sua preoccupazione in un tweet a caldo:

Girano notizie preoccupanti che nel DPCM non ci sarebbero incentivi acquisto bici e monopattini nè semplificazione norme codice strada x ciclabili.

Sarebbe un errore colossale. Da questa crisi usciamo se diamo anche una direzione allo sviluppo e manteniamo impegni annunciati! — Pierfrancesco Maran (@PierMaran) May 12, 2020

Che cosa resterà di tutti gli annunci di queste settimane? “Se, di tutte le roboanti promesse, alla fine rimarrà ​solo un incentivo all’acquisto di biciclette e monopattini​, come sembra dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali,​ e delle inaccettabili ‘linee guida sperimentali per la mobilità ciclabile’ spacciate dal Ministero come soluzione ma che addirittura mettono fuori legge gli interventi stradali per le bici che i Comuni realizzano già da tempo, avremo assistito all’ennesima presa in giro di chi chiede ai cittadini di spostarsi in bici ma non dà il quadro normativo e le risorse necessarie a farlo per davvero”, denunciano le associazioni firmatarie della lettera aperta.

Se davvero dal Decreto Rilancio dovesse essere espunta tutta la parte sulla mobilità sostenibile, come nell’ultima bozza in discussione, in assenza di modifiche urgenti e sostanziali al Codice della Strada, l’incolumità di chi si muove a piedi, in bicicletta e con la micromobilità elettrica non potrà essere garantita: “Il messaggio del Governo appare chiaro più che mai: andate a piedi, in bicicletta e usate la micromobilità, ​ma fatelo a vostro rischio e pericolo​”, conclude il Coordinamento Associazioni e Movimenti Cicloattivisti e Ambientalisti.

