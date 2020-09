VENTO Bici Tour edizione 2020: in sella per la ciclovia

11 Settembre 2020

Una serie di iniziative per celebrare il decimo compleanno del progetto VENTO, la ciclovia che collegherà Venezia e Torino, in questo 2020 e in un momento così particolare: le Regioni, accompagnate dal DAStU-Politecnico di Milano, stanno dando avvio alla realizzazione dei primi 134 km della ciclovia (approfondisci), ma la pandemia in corso non può fermare questa rivoluzione dolce di cui VENTO Bici Tour si fa portatore attraverso il pedalare insieme.

Gruppo in bicicletta tra le risaie della pianura vercellese (foto di Niccolò Lupone)

Per l’edizione 2020, l’ottava del VENTO Bici Tour dall’11 al 20 settembre, le pedalate non potranno essere aperte a tutti, ma tutti potranno seguirle in diretta social rendendosi così partecipi di quel cambiamento culturale che il progetto vuole innescare portando un nuovo turismo in aree fragili del nostro Paese.

Ciclovia VENTO nei pressi di San Rocco al Porto (foto di Alessandro Giacomel)

Un turismo lento e curioso, rispettoso dei luoghi e delle genti che li abitano, capace di riattivare occupazione ed economie laddove c’è più bisogno di risposte nuove, oggi ancor più di ieri a causa di Covid-19.

La campagna nei pressi di Belgioioso – Pavia (foto di Alessandro Giacomel)

VENTO Bici Tour torna a colorare di bici gli argini del fiume Po per celebrare gli importanti traguardi raggiunti insieme a rappresentanze delle istituzioni coinvolte nel progetto a vario titolo e invitate a prendere parte alle giornate di pedalata.

Mappa VenTo con lotti funzionali prioritari

Si pedalerà:

lungo i primi 4 lotti funzionali prioritari di VENTO per mostrare quanto andrà a realizzazione in seguito alla conclusione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che è stato portato avanti in modo unitario per l’intera ciclovia dal Tavolo tecnico delle Regioni insieme con il DAStU-Politecnico di Milano

lungo il Naviglio Pavese da Milano a Pavia, per far ritorno con la mente e con il cuore al prologo del primo VENTO Bici Tour (era il 2013) e mostrare che il progetto si sta realizzando anche grazie all'impegno di alcuni enti locali che con risorse proprie stanno dando avvio a interventi complementari e sinergici a quelli attuati dalle Regioni attraverso trasferimenti ministeriali e risorse proprie

, per far ritorno con la mente e con il cuore al prologo del primo VENTO Bici Tour (era il 2013) e mostrare che il progetto si sta realizzando anche grazie all’impegno di alcuni enti locali che con risorse proprie stanno dando avvio a interventi complementari e sinergici a quelli attuati dalle Regioni attraverso trasferimenti ministeriali e risorse proprie lungo il tracciato di connessione ciclabile in progetto da Ferrara ad Argenta che collegherà VENTO alla Ciclovia Adriatica lungo il fiume Reno, per mostrare che VENTO è una dorsale di un più ampio sistema a rete (Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche) che si sta sviluppando a più scale e attraverso il lavoro e la collaborazione tra una molteplicità di soggetti.

Tratto della ciclovia VENTO in avvicinamento a Cremona (foto di Alessandro Giacomel)

Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione alle pedalate e conoscere nel dettaglio il programma degli eventi in calendario è possibile visitare il sito dell’iniziativa www.ventobicitour.it.