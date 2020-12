Bikeitalia cerca insegnante di meccanica di bici

23 Dicembre 2020

La scuola di meccanica di bici di Bikeitalia è alla ricerca di un/a insegnante di meccanica ciclistica per completare il proprio organico.

La persona che stiamo cercando ha grandi doti comunicative e di relazione, è appassionata di biciclette ed è dotata di grande manualità.

Deve essere in grado di operare sulle biciclette e di montare/smontare e mettere mano ai diversi componenti della bici in particolare freni a disco anche idraulici, ruote e sospensioni. È richiesta capacità di parlare in pubblico e di esporre i concetti in modo semplice e organizzato.

Richieste minime competenze informatiche.

Il luogo di lavoro è situato a Nord di Milano, orario di lavoro 9:00-18:00.

Salario e condizioni commisurati all’esperienza e alle capacità.

Se vuoi partecipare alle selezioni, scrivi al Direttore della formazione Bikeitalia Omar Gatti all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto il riferimento “Insegnante meccanica 2021“: invia il tuo CV corredato da un video di 30 secondi/1 minuto in cui spieghi perché ritieni di essere la persona indicata per lavorare con noi e non dimenticare di inserire anche i riferimenti ai tuoi canali social, in particolare a Strava.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.