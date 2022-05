I Corsi di Meccanica in presenza scontati a maggio e giugno 2022 - Bikeitalia.it

4 Maggio 2022

Primavera di sconti per i Corsi di Meccanica in presenza di Bikeitalia. Per prepararti all’estate che sta arrivando e permetterti di affrontare i tuoi giri, le tue granfondo e i tuoi viaggi in massima sicurezza, abbiamo deciso di proporre i nostri Corsi di Meccanica in presenza a un prezzo scontato.

I Corsi di Meccanica in presenza si svolgono presso la nostra scuola di Sesto San Giovanni (MI) e hanno la durata di una giornata (8 ore di lezione); sono pratici (dovrai sporcarti le mani) e sono gestiti da un relatore specializzato in meccanica.

Ecco i corsi di meccanica in presenza scontati per i mesi di maggio e giugno 2022:

Meccanica Base 1 (prezzo scontato 159€ anziché 199€ )

Un corso di 8 ore pensato per darti le competenze per mettere mano alla bici con competenza. Si parlerà di trasmissione, freni, cambi, catena, pulizia e manutenzione. Ogni corso è pratico e dovrai eseguire le operazioni sotto la supervisione del nostro relatore.

Le prossime date dei corsi Meccanica Base 1:

Martedì, 10 Maggio 2022

Sabato, 14 Maggio 2022

Lunedì 16 Maggio 2022

Venerdì, 20 Maggio 2022

Venerdì, 10 Giugno 2022

Venerdì, 24 Giugno 2022

Il corso Meccanica Base 1 in sconto per maggio e giugno 2022 costa 159€ (invece di 199€)

Meccanica Base 2 (prezzo scontato 189€ anziché 239€ )

Un corso di 8 ore pensato per insegnarti a lavorare su tutti i cuscinetti della bici: movimenti centrali, mozzi e serie sterzo. Tutti questi componenti vengono messi a disposizione da noi, così potrai lavorare e imparare sotto la supervisione di un maestro.

Ecco le prossime date dei corsi Meccanica Base 2:

Venerdì, 6 Maggio 2022

Venerdì, 13 Maggio 2022

Giovedì, 9 Giugno 2022

Sabato, 25 Giugno 2022

Il corso Meccanica Base 2 in sconto per maggio e giugno 2022 costa 189€ (invece di 239€)

Se acquisti entrambi i corsi ci sono altri 40€ di sconto

Se acquisti entrambi i corsi di Meccanica Base 1 e Meccanica Base 2 con lo sconto nello stesso momento, risparmierai altri 40€. Pagherai dunque un totale di 308€, invece di 348€ (la somma dei due corsi a prezzo pieno sarebbe stata di 438€).

Basta aggiungere entrambi i prodotti al carrello e lo sconto di 40€ verrà applicato in automatico.

Quindi, ricapitolando:

[Meccanica Base 1 (159€) + Meccanica Base 2 (189€)] = 348€ – 40€ = 308€

Speriamo di vederti presto nella nostra scuola di Sesto San Giovanni (MI).