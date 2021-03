Shimano e la campagna #NewBikeDay: in palio 10 voucher da 500 euro

2 Marzo 2021

Una nuova campagna social di Shimano, il colosso della componentistica per bicicletta, che punta sulla corretta manutenzione della propria due ruote a pedali e invita a farlo con regolarità, utilizzando ricambi originali e rivolgendosi a meccanici qualificati.

“Ogni giorno può essere un nuovo giorno per la tua bici”, per questo bisogna tenerla in perfetta efficienza: Shimano ha denominato questa iniziativa social con l’hashtag #NewBikeDay, per promuovere controlli periodici regolari, chiamando a raccolta la grande community dei pedalatori.

“Una corretta e regolare manutenzione è fondamentale per la tua sicurezza, per far sì che tutto funzioni sempre al meglio, per prevenzione ma anche per far sì che le tue performance siano sempre ottimali”, scrive Shimano nella scheda che presenta l’iniziativa.

#NewBikeDay: come funziona

Partecipare al contest fotografico Shimano – entro le 23:59 del 30 aprile 2021 – è molto semplice: bisogna registrarsi sul portale https://shimanonewbikeday.leevia.com/ condividere sui social la foto della bici con l’hashtag #NewBikeDay e provare a vincere uno dei 10 voucher da 500 euro in palio, spendibili in servizi e componenti Shimano.