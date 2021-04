Giornata Mondiale della Terra: una maratona multimediale per celebrare l’Earth Day

22 Aprile 2021

Il 22 aprile si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite nel 1970: un evento planetario per sensibilizzare in merito alla tutela del Pianeta che ogni anno mobilita un miliardo di persone attraverso 75 mila partner nei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

Quest’anno si celebra il 51° anniversario ma, a causa del Covid, come già avvenuto anche nel 2020 le celebrazioni saranno in streaming e, in particolare, in Italia si terrà la seconda edizione della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet con un palinsesto di 13 ore di trasmissioni sul canale televisivo RaiPlay dalle 7:30 alle 20:30.

Come riporta l’Ansa: “#OnePeopleOnePlanet – che caratterizza le celebrazioni italiane – nasce dagli sforzi di due organizzazioni – Earth Day Italia e Movimento dei Focolari – che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all’indomani dello storico accordo sul clima di Parigi”.

Nel 2020 la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia fu sospesa a causa dell’emergenza Covid-19 e sostituita dalla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet sulla Rai. Le personalità e le autorità che parteciperanno, in diretta o in collegamento, ci saranno figure istituzionali come il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. Previsti, tra gli altri, anche gli interventi di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA, e di Luca Mercalli (Presidente della Società Meteorologica Italiana).

Dagli studi televisivi di Via Asiago RaiPlay in Roma #OnePeopleOnePlanet si collegherà quindi con numerosi programmi delle tante reti radiofoniche e televisive della Rai per un coinvolgimento di tutta l’azienda impegnata così in un’operazione di servizio pubblico al fianco dell’Earth Day e delle numerose organizzazioni non profit coinvolte per l’occasione.

Per amplificare al massimo l’onda d’urto mediatica pensata per offrire una chiave di lettura costruttiva nell’attuale situazione di crisi #OnePeopleOnePlanet sarà animata da interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e campagne. In diretta e on demand sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it numerosi saranno i contributi, dalla galassia di partner, associazioni, istituzioni, testimonial, esponenti del mondo della scienza, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport, che da anni sono il cuore della manifestazione.

Gli spettatori da casa potranno partecipare all’evento interagendo con la piattaforma web e social di OnePeopleOnePlanet attraverso gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP21, #IoCiTengo, #EarthDay2021, #EarthDay, #GiornataMondialedellaTerra, #Agenda2030, #GlobalGoals, #focolaremedia, #focolaritalia.

“La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet rappresenta uno esempio davvero splendido di servizio pubblico – spiega il Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi – centinaia di associazioni si impegnano gratuitamente a produrre contenuti televisivi di eccellenza convergenti su un unico grande obiettivo: salvare tutta la bellezza che un’economia aggressiva e predatoria sta così gravemente mettendo a rischio. Dobbiamo dire un grazie sincero alla RAI – aggiunge – per questa illuminata operazione che rappresenta un concreto segnale di speranza per il raggiungimento degli ambiziosi ma urgenti obiettivi dello sviluppo sostenibile. Quest’anno saranno i giovani i veri protagonisti dell’Earth Day – conclude – affinché non sprechino la straordinaria occasione che il governo italiano ha offerto loro di esprimersi ufficialmente in occasione della Conferenza sul Clima che si terrà in Scozia a novembre. A loro non dobbiamo solo un Pianeta sano ma anche il diritto di decidere sul loro futuro”.