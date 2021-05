Muore a 109 anni Robert Marchand, era il ciclista in attività più vecchio del mondo

22 Maggio 2021

Se n’è andato a 109 anni a causa del Covid il francese Robert Marchand, era il ciclista in attività più vecchio del mondo: aveva conquistato il record dell’ora in bicicletta nella categoria 100 anni (24,450 km/h) e aveva bissato il record qualche anno fa nella categoria 105 anni (22,547 km/h), primato che gli è valso anche il riconoscimento del Guinness World Record in qualità di ciclista competitivo più vecchio del mondo.

La pagina di Wikipedia a lui dedicata è incentrata sui suoi record sportivi ma riporta anche alcuni aneddoti, inevitabilmente legati alla sua longevità: Marchand, classe 1911, attribuiva la sua eccellente forma fisica alla dieta che seguiva (molta frutta e verdura, poca carne e non troppo caffè) e soprattutto al quotidiano allenamento di almeno un’ora al giorno in bicicletta.

Robert Marchand

Quando aveva 106 anni i medici gli consigliarono di non continuare a competere in bicicletta per i record mondiali, ma lui senza bicicletta non sapeva stare e così a febbraio 2018 completò una gara di 4.000 metri nello stesso stadio in cui aveva stabilito il suo ultimo record mondiale. E proprio in quell’occasione dichiarò: “Non lo faccio per essere un campione del mondo: lo faccio per dimostrare che se segui uno stile di vita sano, puoi ancora fare un certo numero di cose… anche in età avanzata“.

Marchand festeggiò i suoi 107 anni facendo un giro in bicicletta di 20 km nell’Ardèche, come documentano le foto della festa postate sui social:

Ma a 108 anni smise di andare in bici all’aperto a causa della perdita dell’udito, continuando ad allenarsi in casa e a pedalare in pista. Su Bikeitalia avevamo già parlato in passato della figura di Robert Marchand e delle sue imprese sportive: il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 110 anni e ogni giorno continuava ad allenarsi all’insegna di una lunga vita dedicata alla bicicletta e terminata poche pedalate prima di un nuovo, importante traguardo.