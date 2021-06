Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese: in arrivo 39,5 milioni di euro

31 Maggio 2021

La giornata di sensibilizzazione di domenica 30 maggio per rilanciare il progetto della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese – con una serie di eventi lungo tutto il percorso promossi dal Coordinamento dal Basso che da anni sta lavorando in questa direzione – è stata molto partecipata e ha stimolato una importante risposta da parte della politica. La viceministra del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova ha infatti annunciato che sono in arrivo 39,5 milioni di euro (contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che andranno a riqualificare un tratto di oltre 210 chilometri dell’itinerario ciclabile che parte dalla Campania, attraversa la Basilicata e si sviluppa lungo la Regione Puglia.

L’annuncio, come riporta il quotidiano online Lecceprima.it, è stato fatto da Bellanova a Lecce davanti ai cicloescursionisti che partecipavano all’iniziativa leccese ai piedi del serbatoio di via Armando Diaz: una conferma delle intenzioni del Mims nei confronti di quella che la viceministra ha definito come “una vera e propria scommessa che può aprire nuove strade per la tutela territoriale e il turismo dolce nei territori meridionali” e che su Bikeitalia da anni abbiamo individuato come progetto di rilancio strategico per il cicloturismo del Mezzogiorno.

“Questa attenzione trova anche recente conferma”, ha proseguito Bellanova, “nell’ammissione a finanziamento per oltre 420mila euro della proposta presentata dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo sostenibile, finalizzata alla pianificazione e programmazione degli interventi del tratto da Nardò a Santa Maria di Leuca. Risorse considerevoli che si aggiungono ai 16 milioni di euro già stanziati dal nostro Ministero di concerto con Beni culturali e Politiche agricole, nell’ambito del più vasto programma dedicato alle ciclovie turistiche, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnica e alla realizzazione dei primi lotti funzionali, e in parte già erogati con le due tranche di 800mila euro nel 2017 per il progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nei giorni scorsi, con l’anticipazione di quasi 8 milioni alle tre regioni come anticipazione per la realizzazione dei primi lotti funzionali della Ciclovia, come richiesto dalla Regione capofila Puglia”, concludendo il suo intervento.

L’evento diffuso “Una via per tutti, tutti per una via” promosso dal Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese ha visto la partecipazione di centinaia di persone alle 23 iniziative in programma lungo il tracciato. In particolare all’evento leccese hanno preso parte, oltre alla viceministra Bellanova, l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Massimo Bray: proprio a lui i rappresentanti del Coordinamento hanno chiesto un impegno per un progetto che sia all’altezza delle aspettative con la costituzione di una cabina di regia che rilanci il ruolo di capofila della Regione Puglia.