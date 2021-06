Sicurezza attraversamenti ciclisti e pedoni: la stai facendo male

23 Giugno 2021

Sicurezza ciclisti e pedoni agli attraversamenti. “Stop, fermati e dai la precedenza ai veicoli a motore, ma sappi che è per la tua sicurezza”. Questo anacronistico messaggio potrebbe spiegare ciò che vivono i cittadini di Malalbergo, Comune della Città Metropolitana di Bologna, lungo uno dei percorsi ciclopedonali della propria città, interrotto da segnali orizzontali di stop in corrispondenza delle intersezioni con le strade laterali. Alcuni di loro non sono stati a guardare e hanno avviato una mobilitazione per ripristinare il diritto ad attraversamenti pedonali e ciclabili sicuri.

Lo hanno fatto consapevoli di quanto stabilito dal Codice della Strada e confermato dal parere del 24 gennaio 2013 del Ministero dei Trasporti a firma dell’Ing. Francesco Mazziotta: “Se l’attraversamento pedonale è situato allo sbocco su strada di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, che prosegue oltre l’attraversamento stesso, questo ne assicura la continuità e non devono essere installati in sua corrispondenza i segnali di fine ed inizio ex art. 122, Figg. II, 93/b e II 92/B” . Il parere del ministero fa riferimento ai segnali verticali, non a quelli orizzontali presenti nel caso specifico, e fa parte di una serie di pronunciamenti affini. Come accaduto per i casi di Faenza e Roma in cui si ribadisce e si rinforza il diritto a percorsi per le bici continui e ininterrotti.

L’attraversamento pedonale e ciclopedonale sembrava essere un diritto chiaro, seppure drammaticamente disatteso nei fatti dal comportamento di troppe persone alla guida di un veicolo a motore. Ancora si fa troppo poco per proteggere gli utenti deboli, arrivando in questo caso al paradosso di limitarne i diritti con l’obiettivo dichiarato di garantirne la sicurezza, anziché intervenire sulla riduzione della velocità dei veicoli.

Corso di Meccanica per Bici da Corsa e Gravel Corso Online – Manutenzione, riparazione e regolazione 49,00€ 19,90€

Il paradosso di Malalbergo

Il caso di Malalbergo ci ricorda che è ancora necessario impegnarsi per tutelare questo diritto.

In questo paese della pianura Nord del bolognese, lungo un percorso ciclopedonale tra la stessa Malalbergo e la frazione di Altedo, sono stati disegnati i classici segnali orizzontali di ‘stop’ in corrispondenza dell’intersezione con le strade laterali, sono identici a quelli per i veicoli a motore. Vedendoli si ha la sensazione di essere nel posto sbagliato, come se ci si trovasse in una corsia per veicoli a motore. In realtà sono questi segnali a trovarsi nel posto sbagliato. In alcuni casi le strisce pedonali sono state cancellate, ma sono ancora visibili a occhio nudo, generando ulteriore confusione in pedoni e ciclisti.

L’obiettivo? Ufficialmente è quello di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni, i cosiddetti utenti deboli. Ma concretamente si interrompe il flusso di pedoni e ciclisti, mettendoli in condizioni di subalternità rispetto alle auto.

L’intervento è arrivato recentemente all’attenzione delle associazioni della Consulta Metropolitana della Mobilità Attiva (#Salvaiciclisti Bologna, San Lazzaro in Transizione, Fiab Bologna – Monte Sole Bike Group, Pedalalenta Aps – Fiab, Circolo Legambiente Pianura Nord, Fiab Terre d’Acqua e Associazione Ambientiamoci ODV) che ne hanno segnalato l’anomalia e la pericolosità: “Sono poche le persone che li rispettano, ma in caso di investimento – come già accaduto – è il pedone o il ciclista ad avere torto”.

In assenza di risposte e di interventi per ripristinare la sicurezza attraversamenti ciclisti e pedoni, sabato 12 giugno 2021 le associazioni hanno organizzato un flashmob per sollevare il problema di progettazione del percorso e chiedere un confronto all’amministrazione.

Le associazioni ribadiscono che “Il flashmob verrà riproposto in altri comuni della Città Metropolitana dove sussistono problematiche analoghe, per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di applicare le norme a tutela delle persone.”

Per ora il Comune ha risposto tramite la stampa locale che è disponibile a valutare migliorie agli interventi. Ma ribadendo che le scelte sono dettate dalla volontà di “mettere in sicurezza il transito delle biciclette”.

Il caso è un ulteriore passaggio del percorso che stanno facendo associazioni e cittadini in tutta Italia per ribadire che l’unico modo per garantire la sicurezza degli utenti deboli è limitare la velocità dei veicoli a motore, costruendo tracciati continui e senza interruzioni, e nello specifico realizzando percorsi ciclabili e pedonali distinti, evitando invece di realizzare percorsi ciclopedonali, che sono inadeguati e insicuri.