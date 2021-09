Cicloturismo in Valchiusella: weekend in bici con Paola Gianotti

3 Settembre 2021

Due giorni all’insegna del cicloturismo in Valchiusella, nel Canavese. Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 si terrà il Biking Gal, evento cicloturistico non agonistico per far conoscere questo territorio del Piemonte. Un luogo che si presenta come molto versatile per andare in bici. Dalla mountain bike alla gravel, dall’enduro alla strada. Testimonial della manifestazione è Paola Gianotti: ultracycler, scrittrice e coach motivazionale.

Paola Gianotti in bici in Valchiusella

Valchiusella: non solo bici

La Valchiusella si trova incastonata nelle Alpi Graie: un luogo dove il tempo sembra essersi fermato; dove i prodotti sono genuini e locali, dove la natura è ancora incontaminata.

E dove sia d’estate che d’inverno non manca la possibilità di praticare ogni tipo di sport. Dalle escursioni di trekking e a cavallo, al kayak, al parapendio, alle ciaspole, all’arrampicata su roccia e alle svariate possibilità di utilizzo di ogni tipo di bicicletta.

Green Economy & Cicloturismo

L’evento inizierà sabato 4 settembre al mattino con un convegno sulla green economy, bike economy e sul cicloturismo a cui interverranno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Paola Gianotti (ultracycler, scrittrice e coach motivazionale), Gianluca Santilli (avvocato e autore del libro “Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala”), Elisa Gallo, presidente dell’Associazione Bike Pride di Torino, Marco Angeletti, vicepresidente dell’Associazione IMBA Italia, Marco Bonatto, presidente Gal Valli del Canavese, Fabio “Wolf” Guglierminotti, fondatore e presidente della APS 160cm [su Bikeitalia abbiamo raccontato la sua storia qui].

Cicloturismo in Valchiusella

Seguirà una pedalata per i più piccoli che potranno fare attività di pratica di mountain bike con l’associazione Gravity Crew ASD intorno al lago di Meugliano.

Testimonial dell’evento Paola Gianotti che sarà presente nel weekend e che è proprio di casa: “Pedalo molto spesso in questa verde e lunga vallata. Sono le strade di casa e ogni volta nonostante le abbia girate in lungo e in largo riesco sempre ad assaporare qualche nuovo angolo nascosto. È una palestra di allenamento per tutti i tipi di bicicletta e per tutti i gusti. Tra l’altro c’è una delle mie salite preferita che parte da Brosso e arriva fino alla Cavallaria con la bici da strada dalla cui cima si gode un panorama incredibile che spazia dalla Valle d’Aosta quasi fino in Liguria nelle giornate più limpide. La Valchiusella è un luogo magico sia d’estate che d’inverno che invito tutti a venire a conoscere”.

Percorsi in bici adatti a tutti

Domenica 5 settembre ci sarà la possibilità di scegliere tra 7 percorsi che partiranno ognuno da un comune della Valchiusella con difficoltà diverse:

il percorso Family è il più facile, quello adatto a tutti, tutto asfaltato con 300 metri di dislivello che prevede la pedalata tra pascoli di fondo valle;

è il più facile, quello adatto a tutti, tutto asfaltato con 300 metri di dislivello che prevede la pedalata tra pascoli di fondo valle; il percorso Gravel di 13 km e circa 380 mt di dislivello prevalentemente collinare con tratti di strada sterrata e altri asfaltata rimanendo sulla bassa valle e di difficoltà bassa;

di 13 km e circa 380 mt di dislivello prevalentemente collinare con tratti di strada sterrata e altri asfaltata rimanendo sulla bassa valle e di difficoltà bassa; il percorso dei 2 laghi toccherà i due specchi d’acqua di eredità morenica, con fondo prevalentemente in fuoristrada;

toccherà i due specchi d’acqua di eredità morenica, con fondo prevalentemente in fuoristrada; Il percorso AMI che si svolge in parte lungo la sezione dell’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di 17 chilometri e circa 500 metri di dislivello di difficoltà media;

che si svolge in parte lungo la sezione dell’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di 17 chilometri e circa 500 metri di dislivello di difficoltà media; il percorso di Anello Ruegliese con 16 km e 670 mt di salita;

con 16 km e 670 mt di salita; il percorso Miniere , tipiche della zona, che unisce i due distretti minerari della zona che non è lunghissimo ma ha dei passaggi più tecnici con rampe importanti;

, tipiche della zona, che unisce i due distretti minerari della zona che non è lunghissimo ma ha dei passaggi più tecnici con rampe importanti; infine il percorso Lazer, impegnativo, che è la traccia più impegnativa sia per lunghezza che per difficoltà tecnica, che porta fino a 1.700 mt di quota per poi discendere su sentieri tecnici.

Sette percorsi adatti a tutti i livelli. Per vivere un weekend all’insegna della bicicletta e del cicloturismo in Valchiusella assaporando i prodotti tipici locali della Valle Canavesana.

Per tutte le info e per le iscrizioni ai percorsi andare sul sito: www.bikinggal.eu