Natale 2021: 10 libri di bici sotto l’albero

8 Dicembre 2021

Natale: libri di bici sotto l’albero per continuare a pedalare con la fantasia anche durante le Feste. Una selezione di dieci titoli che spaziano dalla narrativa di viaggio alla biografia, dagli itinerari alla storia del ciclismo, dalla fotografia ai racconti del variegato mondo delle due ruote a pedali. Buona lettura e buone pedalate da Bikeitalia.

Adv



1. Che tipo di ciclista sei?

“Un Sognatore che pedala con la testa tra le nuvole? Un Salitomane che colleziona dislivelli come figurine? Un Mangia&Bevi che pedala solo per avere la possibilità di mangiare e bere quello che vuole?”. Queste sono solo alcune delle tipologie individuate dall’autore del libro, descritte con ironia anche attraverso azzeccate illustrazioni che accompagnano il testo. Completa il volume un simpatico test per capire che tipo di ciclista sei.

[Che tipo di ciclista sei? – di Fabio Consoli – Ediciclo Editore – 14 euro]

2. Zona Omar. Stati Uniti coast to coast pedalando oltre il limite

L’ultima fatica letteraria dell’ultracyclist Omar Di Felice racconta la sua impresa alla Trans America Bike Race (7000 chilometri nel cuore degli Stati Uniti, un coast to coast dall’Oregon alla Virginia) e la traversata dell’Alaska in bici in inverno ma soprattutto l’attitudine a superare i propri limiti per migliorarsi, fuori dalla zona di comfort c’è tutto un mondo di cose incredibili e sensazioni mai provate tutte da scoprire.

[Zona Omar – di Omar Di Felice – Baldini & Castoldi -18 euro]

3. Hai voluto la bicicletta. Il piacere della fatica

Un’antologia che raccoglie racconti ciclistici di giornalisti che sono in realtà grandi narratori (Gianni Brera, Gianni Mura, Orio Vergani, Manlio Cancogni tra gli altri) e di narratori che si fanno cronisti (tra cui Vasco Pratolini, Dino Buzzati, Achille Campanile, Piero Chiara): cronache come racconti e racconti come cronache del grande mito del ciclismo. Storie di corse in bicicletta, di sprint e volate, di fuoriclasse e comprimari.

[Hai voluto la bicicletta. Il piacere della fatica – Aa. Vv a cura di Stefano Tettamanti, Laura Grandi – Sellerio – 15 euro]

Allenati con Bikeitalia SCOPRI

4. Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum da Robert Capa ad Alex Majoli

Uno straordinario e insolito racconto in cui lo sguardo dei celebri fotografi dell’agenzia Magnum Photos esplora il ciclismo, uno degli sport più popolari e amati di sempre. Le immagini qui raccolte – selezionate dall’enorme archivio della celebre agenzia americana, fondata a New York nel 1947 – raccontano il ciclismo attraverso la sensibilità e l’ironia di questi autori, in un percorso a tappe che parte dagli scatti di Robert Capa e arriva fino ai giorni nostri, attraverso l’obiettivo di Alex Majoli.

[Vite di corsa – a cura di Marco Minuz – SilvanaEditoriale – 34 euro]

5. Cicliste per caso. L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada

Alfonsina Strada è stata la prima e unica donna a correre il Giro d’Italia nel 1924, ed è ritenuta una pioniera nella parificazione di genere in campo sportivo. Da quando Linda Ronzoni e Silvia Gottardi si sono imbattute nella sua storia, Alfonsina è diventata la loro musa ispiratrice e ha guidato tutti i loro viaggi, spronandole con il suo esempio di donna caparbia e libera, indicando loro la strada, è proprio il caso di dirlo. I 3.700 km pedalati in Italia sono dedicati a lei e a tutte le donne che le Cicliste per Caso hanno incontrato.

[Cicliste per caso – di Silvia Gottardi, Linda Ronzoni – Ediciclo Editore – 15 euro]

6. Coppi contro Bartali. Gli eroi di un ciclismo di altri tempi

La rivalità Bartali-Coppi è stato uno degli argomenti, sportivi e non, più dibattuti nell’ opinione pubblica italiana, ha riempito per oltre un decennio le cronache sportive e mondane italiane, contribuendo in modo fondamentale a rendere il ciclismo uno sport di massa al centro dell’attenzione dei mass-media e del grande pubblico. In questo libro Claudio Gregori ripercorre le tappe di questa continua sfida che ormai è entrata nella leggenda.

[Coppi contro Bartali. Gli eroi di un ciclismo di altri tempi – di Claudio Gregori – Diarkos – 19 euro]

Masterclass in Meccanica Ciclistica Corso In Presenza Scopri di più

7. Ernesto Colnago – Il Maestro e la bicicletta

“L’infanzia povera, le avventure come corridore, l’inizio dell’attività da garzone a operaio, la dura scalata da meccanico ad artigiano, le creazioni da eccellenza del made in Italy. Con la schiettezza senza fronzoli di un uomo che si è fatto da sé, esplora la sua geografia (i Giri d’Italia con Fiorenzo Magni e i Tour de France al servizio di Eddy Merckx, i mondiali di Vittorio Adorni e Giuseppe Saronni); e analizza la sua scienza (l’età dell’acciaio, l’età dell’alluminio, l’età del carbonio), tra incontri e folgorazioni (con Fausto Coppi, Gianni Brera, Enzo Ferrari, papa Wojtyla…)”. Ernesto Colnago si racconta al giornalista Marco Pastonesi: ne esce fuori la storia di una vita straordinaria, all’insegna della bicicletta.

[Ernesto Colnago – Il Maestro e la Bicicletta – di Ernesto Colnago, Marco Pastonesi – 66thand2nd – 15 euro]

8. La Transumanza dei Tre Mari

Un viaggio nel vuoto, pieno di verde e di azzurro, nei profumi, nel vento, nel sole. Liberi in mezzo alle montagne, al centro del Mediterraneo, luce e culla del mondo, nel buio delle notti in quota dove il cielo è pieno di stelle. Incontri, storie, racconti, misteri, fantasmi, chilometri, polvere, sete, acqua fresca e meritata al fontanile, fatica e tante risate. Finalmente. Da Maratea a Mola di Bari toccando tre mari con un gruppo di amici cari. L’autore di questo racconto di cicloviaggio è il poliedrico Andrea Satta, fondatore e cantante dei Têtes de Bois, scrittore, pediatra, artefice e promotore delle “Transumanze a Pedali” e inventore del “Palco a pedali”, primo eco‐spettacolo al mondo sulle due ruote alimentato dai pedalatori, in cui l’energia elettrica necessaria per sostenere il concerto è generata da spettatori volontari che pedalano per tutta la durata dello spettacolo.

[La Transumanza dei Tre Mari – di Andrea Satta – dei Merangoli Editrice – 16 euro]

9. Guida ai migliori itinerari treni e bici. In Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige

Venti itinerari lungo i percorsi ciclabili più stimolanti del Triveneto, a portata di treno. (Treno+bici) è il binomio perfetto per una gita rispettosa dell’ambiente evitando sprechi energetici. Partendo dai principali capoluoghi di provincia si incontreranno città d’arte, bellezze naturali, borghi sperduti, gioielli incastonati nella campagna, le sponde dei più importanti fiumi. In questa guida di Alberto Fiorin si propongono percorsi a pedali di uno o più giorni, alla portata di tutti, che consentono di pedalare in sicurezza. Inoltre, collegando tra loro alcuni itinerari, è possibile effettuare un vero e proprio piccolo viaggio di quattro o cinque giorni come pure di frazionarlo secondo i propri gusti, grazie alla presenza delle numerose stazioni ferroviarie, segnalate sulle mappe e nel testo.

[Guida ai migliori itinerari treni e bici – di Alberto Fiorin – Ediciclo Editore – 13 euro]

10. La svolta. Come cambiare vita con resilienza e pensiero strategico

In questo libro il processo di cambiamento segue le tracce delle incredibili storie di Paola Gianotti – dal suo viaggio in bici intorno al mondo, che le è valso il Guinness dei primati, alle tante altre avventure sportive e professionali – aprendo a tutti la possibilità di seguire nuove rotte nella propria vita, con volontà e gli strumenti adatti. Motivazione, auto-motivazione, determinazione, flessibilità, gestione dello stress e molto altro: le chiavi per vincere le piccole e grandi sfide personali.

[La svolta. Come cambiare vita con resilienza e pensiero strategico – di Paola Gianotti, Lorenzo Paoli – Feltrinelli – 14 euro]

CORSO ONLINE Raggiungi i tuoi obiettivi con Paola Gianotti SCOPRI