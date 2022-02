Bike Station, il programma di Scott Italia è su Radio Number One - Bikeitalia.it

25 Febbraio 2022

Un nuovo programma radiofonico frutto della collaborazione tra Scott Italia e Radio Number One: si chiama Bike Station e andrà in onda da martedì 1 marzo 2022 dal lunedì al venerdì alle ore 18.

Si tratta di un nuovo format agile che in 40 puntate affronterà vari argomenti legati alla bicicletta – grazie al supporto di atleti, professionisti, negozianti e esperti del settore – per fare informazione a tutto tondo: da come scegliere il casco a quanto dura la batteria di un’ebike. Un programma per approfondire il mondo della bicicletta a tutto tondo.

Scott Italia con Bike Station su Radio Number One

Con questo nuovo progetto editoriale Scott – già attiva nei podcast di bici – e Radio Number One puntano ad offrire maggiore consapevolezza e spunti interessanti per chi ha fatto della bicicletta una vera e propria passione.

Bike Station è su Radio Number One.