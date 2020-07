Vacanze in bici: i consigli di Scott per viaggiare in sella

30 Luglio 2020

Un podcast di Scott Italia svela i trucchi e i segreti per viaggiare in sella in modo pratico e veloce: siete già pronti per le vostre prossime vacanze in bici?

Il cicloturismo è un’attività che può essere declinata in diversi modi ed è realmente alla portata di tutti: ciascuno può decidere il percorso più adatto alle proprie caratteristiche, ai giorni a disposizione e ai luoghi da esplorare.

Bisogna pianificare il percorso, per non perdere la strada ci sono molte app che possono indicare la giusta direzione (magari evitando le salite e scegliendo itinerari lontani dal traffico motorizzato): la bicicletta è il mezzo capace di farci muovere a una velocità che consente di gustarsi il paesaggio e macinare chilometri per coprire grandi distanze, attraversando il territorio ciascuno al proprio ritmo.

Buon ascolto e buone pedalate!