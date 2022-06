Ronaldo fa il Cammino di Santiago in ebike dopo la promozione del suo Valladolid - Bikeitalia.it

7 Giugno 2022

Ronaldo: Cammino di Santiago in ebike per mantenere la promessa dopo la promozione in Liga del Valladolid, la squadra di cui è presidente. Il Fenomeno – fuoriclasse brasiliano ex attaccante di Inter, Barcellona e Real Madrid – è partito domenica 5 giugno 2012 dallo Stadio Nuevo José Zorilla inforcando un’ebike e arriverà a Santiago de Compostela coprendo 6 tappe di 50 chilometri l’una.

Adv



Il video della sua partenza è stato trasmesso in diretta sull’account Twitter del Valladolid:

¡Las promesas se cumplen!@Ronaldo inicia el Camino de Santiago pic.twitter.com/JF4oekNgFV — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 5, 2022

Ronaldo: Cammino di Santiago in ebike

Ronaldo – senza un allenamento specifico e contando solo sul suo passato da calciatore – ha deciso di fare questa esperienza optando per una bici a pedalata assistita anche perché il fisico del Fenomeno non è più quello dei tempi d’oro e lui ne è consapevole: “Il Cammino sarà molto bello, fisicamente lo so che soffrirò ma sarà un’esperienza indimenticabile”. L’anno scorso il Valladolid era retrocesso in Segunda Division spagnola (l’equivalente della nostra Serie B, ndr), scatenando la contestazione dei tifosi verso il neopresidente brasiliano.

Ronaldo: Cammino di Santiago in ebike dopo la promozione in Liga del suo Valladolid

La stagione che si è appena conclusa è stata quella dell’immediato riscatto: il Valladolid è riuscito a centrare subito la promozione in Liga arrivando al primo posto del campionato a pari punti con l’Almeria. A questo risultato era legata la promessa di Ronaldo: “Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all’inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club. Il Cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare”, ha dichiarato il Fenomeno, che proprio a Compostela nel 1996 segnò uno bel gol con la maglia del Barcellona, partendo da centrocampo:

In questo viaggio Ronaldo non è solo: assieme a lui ci sono la sua compagna, una guida, un fisioterapista, un meccanico, un tuttofare e una troupe che riprenderà il Cammino di Santiago in ebike del Fenomeno per il suo canale Twitch.