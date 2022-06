Lorenzo Barone ha attraversato l'Africa in bici - Bikeitalia.it

8 Giugno 2022

Lorenzo Barone ha attraversato l’Africa e continua il suo cicloviaggio verso Nord: è partito dal Sudafrica e ha attraversato tutto il continente africano in bicicletta, documentando le varie fasi del viaggio sui suoi canali social. Al momento si trova in Egitto in attesa di imbarcarsi per la Turchia e poi continuerà a pedalare in Asia fino all’arrivo sullo Stretto di Bering.

Adv



Un’avventura incredibile

“Questa esperienza in Africa mi ha fatto provare un insieme di forti emozioni contrastanti come mai in nessun altra avventura mi era mai accaduto. Quando sono partito non avevo idea di cosa avrei trovato lungo il percorso, l’Africa in generale era da sempre stata oscurata nella mia mente da un grande punto interrogativo e proprio per questo ne ero attratto”, scrive Lorenzo in un dettagliato post su Facebook.

Racconto che prosegue così: “Nei paesi attraversati ho visto enormi differenze, sotto ogni punto di vista (culturale, religioso, ambientale ecc.) paese per paese ed in alcuni casi anche regione per regione o da città a città. Questo viaggio mi ha dato tanto e allo stesso tempo tolto tanto. A causa di varie situazioni che si presentavano passavo da momenti di gioia a momenti di sconforto in pochi minuti”.

Lorenzo Barone La bici in assetto da viaggio

Sono davvero tante le persone che stanno seguendo a distanza il viaggio di Lorenzo e lui non vede l’ora di poterle incontrare dal vivo: “Al mio ritorno spero ci sarà modo di raccontarvi meglio tutto ciò che ho vissuto, ad eventuali serate ed incontri”, scrive.

Tutti i numeri della traversata

Per gli amanti delle statistiche, ecco le i numeri della traversata dell’Africa in bici da parte di Lorenzo:

Distanza: 12.049 km

Giorni totali della traversata: 106

Giorni nei quali ho pedalato: 91

Distanza media giornaliera totale: 113,6 km

Distanza media dei giorni pedalati: 132,4 km

Distanza massima in un giorno: 218,87 km

Distanza minima in un giorno: 22,4 km

Velocità media massima: 24,2 km/h (163 km)

Velocità media minima: 9,2 km/h (79 km)

Velocità massima raggiunta: 76,4 km/h

Tempo massimo in movimento: 10 h e 16 min

Dislivello massimo in un giorno: 2.649 mt

Passo di montagna più alto: 3.123 mt

Temperatura massima: +47°C

Temperatura minima: +11°C

Paesi attraversati: 10

Paese nel quale ho pedalato di più: Ethiopia

Paese nel quale ho pedalato di meno: Uganda

Paese più pericoloso: Ethiopia

Paese più tranquillo: Namibia

Peso corporeo perso: 10,4 kg

Per seguire e supportare Lorenzo

Su Bikeitalia continueremo ad aggiornarvi su pedalata di Lorenzo Barone verso Nord, chi vuole può visualizzare la sua posizione GPS in tempo reale, seguirlo sui suoi canali Facebook e Instagram e supportare il suo viaggio con una donazione qui.