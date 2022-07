La solidarietà della 2 Milioni di Km: tutti in sella per Dynamo Camp - Bikeitalia.it

14 Luglio 2022

La 2 Milioni di Km è un’iniziativa di solidarietà ideata da Bikevo nata nel 2020 e giunta quest’anno alla sua terza edizione per supportare Dynamo Camp: è un evento sportivo di raccolta fondi, una sfida non competitiva a cui tutti possono partecipare in sella ad una bici. Ciascuno al proprio ritmo: singole persone, famiglie, atleti, Comuni, gruppi di colleghi o di amici.

Adv



L’obiettivo è raggiungere insieme 2 Milioni di Km ma, soprattutto, raccogliere donazioni a sostegno della Terapia Ricreativa di Dynamo Camp che regala il sorriso a tanti bambini speciali che affrontano ogni giorno la grande sfida di combattere contro malattie gravi o croniche. Perché possano tornare ad essere “semplicemente bambini”.

Iscrivendosi su https://2milionikm.dynamocamp.org/ si può iniziare a dedicare le proprie uscite in bicicletta a Dynamo Camp. L’evento è aperto a tutti i pedalatori: ciclisti agonisti e amatoriali, gruppi sportivi, singoli cittadini, famiglie, Comuni e aziende. L’evento sarà attivo fino al 12 settembre 2022, in tempo per organizzare le premiazioni che si terranno durante l’Open Day di Dynamo Camp nel primo o secondo weekend di ottobre.

Novità 2022

La 2 milioni di km, al debutto nel 2020, ideata da Bikevo e dedicata a Dynamo Camp e alle squadre giovanili della Federazione Ciclistica Italiana, da quest’anno diventa un evento di Dynamo Camp a tutti gli effetti. Dynamo ha creduto nella formula fin dall’inizio, e desidera far crescere la manifestazione per un coinvolgimento sempre crescente di cittadini, gruppi di sportivi, famiglie, aziende, Comuni in una sfida benefica e di sostenibilità.

Proprio la sostenibilità è il motore che ha mosso FEE Italia al coinvolgimento dei Comuni Bandiera Blu, affinché, con la 2 milioni di km, possano contribuire a una causa sociale nazionale, Dynamo Camp, contribuendo contemporaneamente al miglioramento dei propri indici di sostenibilità ambientale, uno degli obiettivi Bandiera Blu.

La missione

La raccolta fondi associata ai km percorsi in bicicletta dai partecipanti, sostiene interamente i progetti di Terapia Ricreativa Dynamo in favore di bambini con patologie gravi e delle loro famiglie, che la Onlus da 15 anni offre in modo completamente gratuito a bambini e famiglie di tutta Italia, sia ospitandoli a Limestre, in provincia di Pistoia, meraviglioso luogo dove sorge il Camp, appositamente concepito e strutturato per far vivere sfide e emozioni a bambini e famiglie, sia raggiungendoli in associazioni, ospedali e coi Dynamo City Camp sul territorio italiano.

Le attività di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp

La sfida

Ognuno può modulare la propria sfida, associando una raccolta fondi ai km percorsi. Il primo obiettivo è il divertimento, associato a una causa benefica. Ai fini della classifica, ogni km percorso fa guadagnare 1 punto, mentre ogni euro donato fa guadagnare 2 punti. 2 Milioni di Km è l’obiettivo di km percorsi complessivamente da tutti i partecipanti. Chi vincerà la sfida che coniuga km e donazioni sarà ospitato a Dynamo Camp durante l’Open Day 2022, e potrà toccare con mano il progetto che ha contribuito a sostenere. Le classifiche saranno 4: Individui; Squadre; Aziende; Comuni.

“La 2 milioni di km è un progetto di sport, engagement e raccolta fondi. Dopo un lungo periodo di chiusura porta le persone all’aperto, ad aggregarsi, a mettersi in gioco per il Bene Comune. Spero che siano numerosi gli sportivi, i cittadini, i Comuni, la rete degli Ambasciatori di Dynamo Camp ad aderire”. Sono le parole di Serena Porcari, ceo di Dynamo Camp. “Stiamo riscontrando elevata adesione anche dalle imprese, interessate a favorire l’engagement dei dipendenti verso una causa benefica. Partecipazione, impatto concreto e mobilità sostenibile sono le parole chiave dell’iniziativa”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://2milionikm.dynamocamp.org/

CORSO ONLINE Raggiungi i tuoi obiettivi con Paola Gianotti SCOPRI