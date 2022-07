L'Europa e la bici: 7 indicazioni sul mercato del ciclo e le sue prospettive - Bikeitalia.it

18 Luglio 2022

Il Market Intelligence Report di CIE (Cycling Industries Europe) fornisce una supervisione di alto livello di approfondimenti unici sullo stato della ciclabilità nel 2021 in Europa concentrandosi su tre elementi: politiche e investimenti dei governi; livelli di ciclabilità dei cittadini (ridership); indicatori di performance aziendale.

Un gruppo di collaboratori, formato da membri e partner del CIE che partecipano regolarmente al gruppo di esperti sull’impatto e sulle strategie del CIE, ha fornito dati e cifre preziose per conto della propria organizzazione/azienda. Queste informazioni sono state raccolte dal CIE, fornendo un’analisi delle informazioni raccolte per raccogliere prove per aiutare le previsioni di mercato, effettuare confronti intersettoriali, supportare una promozione più forte del settore, fornire informazioni migliori per l’industria, nonché ONG, responsabili politici e investitori.

Il CIE è grato ai membri e ai partner che condividono su base pro-bono i loro contenuti e la loro esperienza perché credono che contribuisca alla missione di più ciclismo e un ecosistema industriale più forte nel ciclismo.

7 Conclusioni dal Market Intelligence Report 2022

Nel 2021 tutti gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a raddoppiare il ciclismo in Europa entro il 2030 nel quadro del Master Plan paneuropeo per la promozione della bicicletta. Questo impegno ha favorito l’adozione di strategie ciclistiche nazionali (aggiornate) da parte della maggior parte dei paesi dell’UE. 21 Stati membri dell’UE hanno incluso la bicicletta nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza, con un totale di 1,7 miliardi di euro stanziati per le infrastrutture, la sicurezza, il turismo e la promozione della bicicletta. Nel 2021 un terzo degli Stati membri dell’UE disponeva di un incentivo fiscale nazionale per la bicicletta, mentre la metà degli Stati membri dell’UE disponeva di schemi di incentivi all’acquisto. Dopo il boom della bicicletta nel secondo semestre del 2020, l’uso della bicicletta in Europa nel 2021 si è stabilizzato al 9,2% sopra i livelli pre-pandemia, con la crescita più alta in Italia (+27%) e Regno Unito (+22%). Quasi tutti i paesi dell’UE hanno registrato una crescita significativa del traffico in bicicletta nei fine settimana, mentre le pedalate nei giorni feriali non hanno visto la stessa crescita spettacolare per tutti i paesi dell’UE. Nel complesso, il quadro del settore dell’industria del ciclismo è estremamente positivo, con oltre tre quarti (78%) delle aziende che registrano ricavi più elevati per il 2021 rispetto al 2020 e le aziende che assumono nuovo personale in crescita dal 53% al 77%. La ricerca sui consumatori e i rapporti aziendali suggeriscono un raffreddamento della domanda alla fine del 2021 rispetto al 2020, principalmente guidato dalla diminuzione della domanda di biciclette muscolari. Tuttavia, entrambi hanno linee di tendenza positive rispetto agli anni precedenti. La resilienza aziendale è molto migliorata, con il 67% delle aziende che non fa più affidamento sul supporto esterno per sopravvivere. Non sorprende che il problema numero 1 siano le sfide della catena di approvvigionamento, con l’86% delle aziende che segnala problemi continui e poca fiducia che la situazione si risolverà nel 2022.

Questi 7 punti evidenziati rappresentano soltanto un sintetico estratto: i membri CIE hanno accesso alla versione completa del rapporto, quindi chi è interessato a scoprire tutti gli approfondimenti inclusi nel Market Intelligence Report può contattare direttamente CIE all’indirizzo info(at)cyclingindustries.com.