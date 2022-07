Chi ha detto che una bici piccola non può essere anche robusta e funzionale? - Bikeitalia.it

30 Luglio 2022

Eurobike è stata una fiera a tutto tondo sulla bicicletta ma anche sulla mobilità e sulle politiche di trasporto per favorire l’uso quotidiano delle due ruote a pedali, anche assistite. Tra le tante novità presentate per il 2023 nella categoria di bici innovative, ce n’è una che ha destato la nostra attenzione perché di tratta di un mezzo piccolo nelle dimensioni ma grande nella funzionalità: con un’ottima capacità di carico e distribuzione dei pesi oltreché una modularità fatta per portare diversi tipi di carichi, anche pesanti, senza comprometterne la guidabilità e la compattezza.

Bergamont presenta la piattaforma HANS

Si tratta della nuovissima piattaforma HANS di Bergamont, il marchio tedesco di bici che nel segmento delle bici da carico e urban ha una grande esperienza, declinata in modelli muscolari o a pedalata assistita: è stata sviluppata da zero e la cosa che balza subito all’occhio sono le sue dimensioni davvero compatte, ma anche un design robusto e senza compromessi che la rendono estremamente funzionale.

Ecco un’anticipazione con una breve panoramica dei tre modelli della gamma HANS (due assistiti e uno muscolare):

HANS-E

L’HANS-E è un nuovo mezzo che colpisce per le sue dimensioni particolarmente compatte. Con un passo di soli 105 cm, è caratterizzato da un design versatile ed estremamente robusto con un peso totale consentito di 130 kg e una capacità massima del portapacchi di 20 kg. Inoltre il design speciale del portapacchi posteriore consente un parcheggio verticale salvaspazio.

HANS-E | Prezzo di listino 3.999 €

Una bici da carico compatta ed estremamente maneggevole. Dotata del motore Performance Line Smart System, la ebike da 20″ ha un robusto telaio in alluminio, una batteria integrata da 500 Wh, una trasmissione Shimano a 10 velocità e 2 solidi portapacchi. In modo che tutta la famiglia possa guidare la Hans-E, questa ebike ha un reggisella lungo 450 mm e un attacco manubrio regolabile individualmente, freni a disco idraulici Shimano, pneumatici Schwalbe antiforatura e un sistema di illuminazione Busch&Müller garantiscono la necessaria sicurezza nel traffico stradale.

HANS-E LT

Taglia piccola ma grande funzionalità per questo modello. Nonostante le sue dimensioni estremamente compatte – con un passo di soli 118 cm – l’HANS-E LT colpisce per la sua costruzione robusta e le diverse possibilità di utilizzo come longtail compatto. I numeri indicano un peso totale consentito di 160 kg. Portata massima 15 kg (anteriore) / 27 kg (posteriore). L’LT può essere parcheggiato anche in posizione verticale grazie allo speciale design del portapacchi posteriore.

HANS-E LT | Prezzo di listino 4.599 €

HANS-ON

Per tutti coloro che preferiscono concentrarsi sull’essenziale: HANS-ON, completamente ridisegnata, è una bicicletta estremamente compatta con caratteristiche di guida senza compromessi che può essere utilizzata in molti scenari diversi. Con il suo passo corto di soli 105 cm, la bicicletta compatta è un’ottima scelta sia per il pendolarismo dinamico che per il trasporto intermodale.

HANS-ON | Prezzo di listino: 1.699 €

Maggiori informazioni prossimamente online su: www.bergamont.com