Piano Generale Mobilità Ciclistica: un volàno anche per il cicloturismo - Bikeitalia.it

5 Agosto 2022

La recente approvazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica in Italia sarà un volàno per lo sviluppo del cicloturismo. Ne è convinta Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che esprime in una nota “grande soddisfazione e riconoscenza per l’esito del lavoro corale portato avanti dalle associazioni, dal ministero e da ANCMA, perché questo documento pone basi solide per fare del nostro Paese una meta primaria per il cicloturismo in Europa e creare opportunità di sviluppo per tutta la filiera collegata all’accoglienza e alla bicicletta”.

Con il via libera dalla Conferenza unificata al Piano Generale della Mobilità Ciclistica, tra le principali misure del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si prevede un finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un valore complessivo di 1,2 miliardi.

Piano Generale Mobilità Ciclistica: cicloturismo in crescita

La nota prosegue prospettando uno scenario di crescita del settore legato al turismo in bicicletta: “L’Italia può finalmente liberare tutto il suo potenziale. Al netto del grande lavoro culturale e di regia ancora da intraprendere, questo piano pone uno spartiacque strategico tra il passato e il futuro e segna quel passaggio da una logica di incentivi all’acquisto a una di incentivi all’utilizzo che anche l’industria di riferimento auspicava”.

Le congratulazioni di ECF per la nuova strategia

Intanto il governo Draghi, ormai sul finire della legislatura, incassa anche le congratulazioni da parte di ECF (European Cyclists’ Federation), la principale organizzazione di promozione della bicicletta in Europa:

L’ECF ha aggiornato i colori della sua mappa con le posizioni dei diversi Paesi in merito alla strategia nazionale per la ciclabilità e l’Italia è passata dal rosso al giallo: “Congratulazioni all’Italia per aver adottato una nuova politica ciclistica nazionale!”, si legge nel tweet accompagnato dall’hashtag #morecycling.