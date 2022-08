L'Italia ha la sua strategia per la bici: approvato il Piano Generale della Mobilità Ciclistica - Bikeitalia.it

3 Agosto 2022

Approvato il Piano Generale della Mobilità Ciclistica: l’Italia ha la sua strategia per sviluppare in modo coerente e concreto la ciclabilità a tutti i livelli. Come avevamo segnalato su Bikeitalia qualche giorno fa il documento doveva ricevere ancora l’ok della Conferenza Unificata Stato-Regioni e la caduta del governo Draghi sembrava aver complicato le cose.

Adv



Ma il Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) – previsto dalla legge n. 2/2018 e recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” – nella seduta straordinaria di oggi (mercoledì 3 agosto 2022) ha ricevuto l’ok della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Questo Piano costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) ed è finalizzato a realizzare il “Sistema Nazionale della Mobilità Ciclistica” (SNMC).

Il Piano ha durata triennale ed è articolato con riferimento a due specifici settori di sviluppo della mobilità ciclistica:

ambito urbano e metropolitano ambito extra-urbano (provinciale/intercomunale, regionale, nazionale ed europeo)

Inoltre il Piano definisce le risorse da allocare – per ciascuno degli anni del periodo di riferimento – in base agli stanziamenti di bilancio da ripartire per finanziare gli interventi previsti nel PGMC e individua gli obiettivi annuali per realizzare un effettivo Sistema Nazionale. Al momento il Piano prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro di cui 943 milioni già allocati.

Per quanto riguarda il cicloturismo il Piano delinea gli interventi per realizzare i tracciati di interesse nazionale, a partire dal sistema delle dieci ciclovie turistiche nazionali che sono parte la Rete Ciclabile Nazionale (RCN) di cui all’articolo 4 della legge n. 2/2018.

Nel Piano trova ampio spazio anche la definizione degli interventi prioritari nell’ottica di definire un modello intermodale nazionale e di integrazione tra sistemi di viabilità stradale, ferroviaria e con il trasporto pubblico locale. Il documento contiene altresì le linee di indirizzo amministrativo e regolamentare necessarie per assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa a tutti i livelli per quanto riguarda la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture.

Il Piano contiene inoltre la definizione del modello di verifica di obiettivi e azioni per consentire il controllo del raggiungimento degli stessi nell’arco di periodo triennale del PGMC. Il documento consta di circa 100 pagine (più gli allegati) ed è suddiviso in diversi capitoli che affrontano tutti i temi inerenti alla ciclabilità in Italia: dal quadro delle risorse disponibili all’analisi del sistema della mobilità ciclistica turistica ed urbana, dagli obiettivi – strategici, generali e specifici – del PGMC agli strumenti e alle azioni per la loro realizzazione nonché agli indicatori per le performance realizzative, per verificare il loro raggiungimento.

Il documento integrale può essere scaricato da questo link: click