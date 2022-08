Nasce la Commissione per il Cicloturismo: la coordinerà Gianluca Santilli - Bikeitalia.it

6 Agosto 2022

Sarà l’avvocato Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio Bikeconomy, a coordinare la neonata Commissione per il Cicloturismo istituita con decreto del ministro del Turismo Massimo Garavaglia all’indomani dell’approvazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica che ha ottenuto il via libera della Conferenza Unificata.

La Commissione per il Cicloturismo

La Commissione è composta anche da: la giornalista e scrittrice Ludovica Casellati, fondatrice e direttrice del magazine online viagginbici.com oltreché ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo; Riccardo Capecchi, esperto della struttura tecnica di missione del MIMS; il manager Andrea Abodi, presidente dell’Istituto di Credito Sportivo; l’ex ciclista professionista su strada Andrea Noè.

All’interno del Piano Generale della Mobilità Ciclistica sono previsti interventi che promuovono lo sviluppo turistico dei territori. In particolare, per le ciclovie turistiche il Pnrr prevede 400 milioni di investimenti negli anni 2022-2026 per realizzare almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla rete esistente. Le iniziative presenti sono anche orientate a favorire l’uso del digitale ormai importante per il ciclista che percorre le ciclovie urbane e turistiche.

Come sottolinea il dicastero del Turismo in una nota: “L’intervento rientra nelle linee di azione del governo volte a promuovere lo sviluppo di un turismo sempre più sostenibile e a favorire la crescita di un settore, quello del cicloturismo, che può dare un forte impulso alla crescita del Paese. Non a caso, è previsto che ministero per la Mobilità Sostenibile e quello del Turismo elaborino un’azione di concerto per raggiungere l’obiettivo”.

La Commissione di studio per il Cicloturismo, nell’ottica dello sviluppo del turismo in bicicletta, si occuperà di esaminare ed elaborare iniziative per implementare il cicloturismo in Italia.