Beppe Sala frena su Milano a 30 km/h e pedonalizzazioni - Bikeitalia.it

19 Settembre 2022

Il sindaco di Milano Beppe Sala dichiara pubblicamente che Milano a 30 km/h e le pedonalizzazioni davanti alle scuole non sono una priorità. La dichiarazione, rilasciata ai giornalisti a margine di un incontro elettorale a Milano a sostegno di un candidato della coalizione a trazione Pd, è stata ripresa dal quotidiano digitale Affari Italiani.

Nell’articolo dal titolo “Sala: non è tempo per una Milano a 30 all’ora“, la frase riportata nell’incipit recita così: “Non credo sia tempo di decisioni così assolute come la pedonalizzazione davanti alle scuole, come qualcuno chiede”. Proseguendo poi con: “Ricordo che abbiamo 500 scuole, che facciamo, pedonalizziamo 500 vie? Come nemmeno è certamente tempo di tutta la città a 30 all’ora. Le cose si fanno un passo alla volta”.

Queste parole del primo cittadino di Milano sono state pronunciate venerdì 16 settembre 2022, proprio all’inizio della Settimana Europea della Mobilità ma soprattutto a ridosso della lettera aperta di molte Associazioni e realtà attive per la mobilità sostenibile che chiedevano a Beppe Sala un netto cambio di passo per accelerare il percorso verso “La città delle persone“, per le Strade Scolastiche e Milano Città 30.

In questa stessa lettera le Associazioni chiedevano al sindaco di non sostenere più in alcun modo il Milano Monza Motor Show: evento che per le prime due edizioni ha ricevuto non soltanto il patrocinio del Comune di Milano, ma anche la concessione di spazi pubblici pedonali a canone agevolato (80% di sconto, ndr) per poter esporre autovetture trasformando Piazza del Duomo in un autosalone a cielo aperto.

Le parole del sindaco Sala, invece, vanno in controtendenza rispetto a quanto stanno facendo città come Parigi e Londra, dove la diffusione delle Strade Scolastiche e l’abbassamento del limite di velocità a 30 km/h sono considerate buone pratiche da mettere al primo posto nelle azioni di mobilità. E considerate tali anche dalla C40, organizzazione di cui Sala è vicepresidente, come ricordavano le Associazioni nella lettera aperta: “La singola azione più efficace che le grandi città possono intraprendere per affrontare il cambiamento climatico riducendo le disuguaglianze e le povertà è quella di prioritizzare i bisogno di pedoni e ciclisti riducendo lo spazio per le automobili”.

Sembra davvero molto lontano il tempo in cui Beppe Sala conferiva l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza civica della città di Milano, alla Massa Marmocchi. Eppure avveniva il 7 dicembre del 2019, come documentano questo articolo e questa immagine:

E oggi, a quasi tre anni di distanza, l’uscita di Sala che mette un freno alle pedonalizzazioni davanti alle scuole e rinvia a data da destinarsi l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h in città rappresenta un brusco segnale di stop sulla strada verso la mobilità sostenibile.

Lunedì 19 settembre 2022 Clean Cities ha pubblicato un comunicato sulla vicenda e il coordinatore italiano della campagna Claudio Magliulo ha fatto un tweet in cui riporta il video delle parole del sindaco Beppe Sala e, come risposta, le richieste fatte dalle Associazioni per una Milano a 30 km/h e con le strade pedonalizzate davanti a tutte le scuole:

Caro sindaco @BeppeSala, ti sbagli: è proprio il momento giusto per fare le #stradescolastiche e portare il limite di velocità a 30 km/h per rendere tutta la città sicura per tutti.

Milano *può* e *deve* essere la #CittaDellePersone. https://t.co/DUdAGXrxkV pic.twitter.com/XK0puinm7z — Claudio Magliulo (@ClaudioMagliulo) September 19, 2022