Fiera del Cicloturismo: a Bologna attività con la bici e concerto di Roy Paci

27 Marzo 2023

Questo weekend è in programma a Bologna la Fiera del Cicloturismo 2023: sabato 1 e domenica 2 aprile le attività in bicicletta saranno protagoniste presso gli spazi espositivi di DumBo, dall’Area Kids dove anche i più piccoli potranno cimentarsi sulle due ruote ai workshop dedicati alla meccanica del mezzo, agli imprevisti di viaggio e alla messa in sella; dai numerosi talks sui racconti di viaggio al concerto del trombettista e compositore Roy Paci.

L’Area Kids

Questa seconda edizione della Fiera del Cicloturismo si presenta ricca di appuntamenti e momenti di divertimento, iniziando dall’Area Kids, uno spazio dedicato ai bambini, dove possano sperimentare attività fisiche e ludiche in totale sicurezza. L’Area Kids ha la mission di rendere consapevoli i bambini dell’importanza di uno stile di vita fisicamente attivo e di insegnare loro a pedalare in maniera autonoma e sicura anche in strada. Attraverso laboratori ludici, tenuti da istruttori qualificati, i bambini potranno divertirsi e pedalare in compagnia, anche senza la presenza dei genitori. L’Area Kids è a cura di Eden Asd e di Fiab Bologna, con il sostegno di Regione Siciliana. Qui tutte le informazioni pratiche.

Workshop di meccanica di bici Area Kids attrezzata

Laboratori di meccanica bici e imprevisti di viaggio

A chi non è mai capitato un problema meccanico durante un’uscita in bici? Prevenire è meglio che curare e lo staff Bikeitalia per questo organizza all’interno della Fiera del Cicloturismo un workshop gratuito sulla manutenzione base e d’emergenza della bicicletta, dal preparare la bici per un viaggio, dove si andranno a vedere tutte le operazioni di manutenzione preventiva per partire per il proprio viaggio con una bici in condizioni perfette, nell’affrontare gli imprevisti in viaggio, perché, per quanto possiamo impegnarci, lo spauracchio di un problema meccanico è sempre in agguato durante un viaggio in bici. Qui per informazioni sul programma dei workshop.

Il concerto di Roy Paci

Alla fine del primo giorno, sabato 1 aprile, ci sarà inoltre il concerto di Roy Paci, sempre dentro al recinto fieristico, offerto dalla Regione Siciliana. Il concerto è a numero chiuso e avranno accesso coloro che avranno visitato la fiera durante la giornata di sabato 1 aprile. Qui per maggiori informazioni sul programma dell’intrattenimento e per partecipare.

Vinci un viaggio a Gran Canaria

Durante i due giorni di fiera, inoltre, l’ente del turismo di Gran Canaria, inviterà i visitatori a salire sul palco situato nel Binario Centrale, per percorrere i paesaggi di Gran Canaria in sella a una bicicletta, sfidando e rispondendo alle domande della simpaticissima presentatrice Mariangela Martino. In palio c’è un viaggio all’isola conosciuta come il “continente in miniatura” di una settimana per due persone. Perché non provarci?

Bikeitalia Talks – I racconti dei protagonisti

E per tutti coloro interessati a saperne di più sul mondo del cicloturismo, dalle best practice sulla mobilità sostenibile, alle esperienze di viaggio, un ricchissimo programma aspetta il visitatore con i Bikeitalia Talks: presentazioni, storie di viaggio e di terre da scoprire, con mille spunti per immaginare e prepararsi alla prima o prossima esperienza di un viaggio in bicicletta.

Tra gli ospiti, Omar Di Felice e il talk sulla sua gestione dei limiti, la detentrice di Guinness World Record Paola Gianotti, Dino Lanzaretti, i suoi viaggi estremi dalla Siberia al Sud America e l’invito a viaggiare al femminile con la proiezione di “Women Don’t Cycle” il docufilm di Manon Brulard che parla delle donne incontrate durante il suo viaggio in bici verso il Giappone.

Saranno tanti gli appuntamenti, per parlare di destinazioni, di viaggi con i bambini o viaggi da sole e di consigli per organizzare il prossimo viaggio.

L’evento – a ingresso gratuito previa registrazione online – si rivolge ad appassionati e curiosi del turismo attivo, ai viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare, in famiglia, con amici o in solitaria.

Per maggiori informazioni: www.fieradelcicloturismo.it