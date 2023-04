Testare una sella prima di acquistarla? C’è il programma Selle SMP

20 Aprile 2023

Testare una sella prima di comprarla è uno dei crucci principali di ogni ciclista. Il pericolo di acquistare una sella a scatola chiusa, per poi scoprire che ci porta a stare peggio di prima, ci spaventa (giustamente). Purtroppo non molti negozianti offrono un servizio per testare le selle prima dell’acquisto. Siamo quindi destinati ad acquistare delle selle senza sapere se sono adatte per noi? Per rispondere a questa esigenza, l’azienda Selle SMP ha creato un servizio apposito che permette di testare una sella, tra i vari modelli da loro proposti, prima di acquistarla e di riceverla a domicilio.

Il programma Selle SMP per testare le selle

In Italia Selle SMP offre ai consumatori che ne fanno richiesta un servizio unico nel suo genere nel panorama internazionale: il programma “Selle test a domicilio”. Il programma prevede per i consumatori la possibilità di ricevere, all’indirizzo da loro indicato, una o più selle test. La sella è probabilmente l’elemento più delicato dell’intera bicicletta e la sua scelta è una fase molto importante per ottenere un reale comfort in bici.

Il programma fornisce a tutti gli amanti della bici la possibilità di: provare le selle SMP ricevendole direttamente a casa, toccare con mano i benefici della ergonomia brevettata SMP, scegliere il modello più idoneo alle loro caratteristiche fisiche, tipologia d’uso e preferenze personali, e infine di poter dunque effettuare un acquisto mirato e consapevole, grazie alla propria esperienza personale sul campo.

Come funziona il programma per testare una sella di selle SMP?

Per aderire al programma basta inviare una richiesta completando il modulo presente nella sezione Contatti, scrivendo una mail o chiamando il numero 049 643966.

Il Servizio Clienti si prende cura di ogni singola richiesta ed è sempre disponibile per consigliare le selle potenzialmente più adatte a chi non avesse idea di quali modelli provare, fornendo così un supporto completo.

Le selle Test sono selle usate, in ottime condizioni e dedicate esclusivamente a finalità di prova.

Il servizio Test è gratuito, viene richiesto solo un piccolo contributo di trasporto da pagare in contrassegno direttamente al corriere, per la copertura delle mere spese logistiche e amministrative. La spedizione avviene sempre tramite corriere espresso. Possono essere spedite sino ad un massimo di 3 selle Test, affinché gli utilizzatori possano confrontare diversi modelli e comprendere quello che fa al caso loro.

Le selle Test possono essere provate per un periodo di tre settimane. Concluso il periodo di prova, l’utente ritorna le selle testate a sue spese – anche tramite semplice pacco postale – ed è libero di acquistare la sella prescelta dove ritiene più opportuno (rivenditore di zona, online di fiducia, …). Attualmente Selle SMP non effettua vendita diretta al pubblico.

Il servizio di selle Test non comporta alcun obbligo d’acquisto.

Oltre al servizio di selle Test a domicilio, gli utenti possono provare le selle SMP anche recandosi presso l’SMP4TEST Center più vicino.

La mappa dei rivenditori Test è consultabile alla nostra sezione Rivenditori.

[Contenuto realizzato in collaborazione con Selle SMP]