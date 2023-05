Decathlon: sport per tutti, in modo sostenibile

3 Maggio 2023

Decathlon festeggia 30 anni di attività in Italia e dimostra che nelle tre decadi in cui l’azienda ha lavorato nel nostro paese è riuscita ad agevolare sempre più italiani nell’attività sportiva; e che vuole davvero avere un impatto positivo sulle persone, sulla società e sul pianeta.

Oggi, durante l’evento a Milano, organizzato da Decathlon Italia, ho avuto l’occasione per conoscere lo sviluppo e il successo dell’azienda dalla sua nascita ad oggi, grazie ai dati della ricerca Ipsos sulle abitudini sportive degli italiani, e mi sono resa conto dell’impegno di Decathlon e dei suoi dipendenti per favorire l’accessibilità allo sport per tutti. Quindi, la mia intuizione si conferma: Decathlon è una delle poche aziende a perseguire una missione ambiziosa con azioni concrete.

Oltre 8 italiani su 10 scelgono Decathlon per lo sport

Secondo la ricerca condotta da Ipsos per indagare le abitudini sportive nel nostro paese, la quota degli italiani che si dichiarano interessati a sport e attività fisica è pari al 72%.

Dai dati dell’indagine Ipsos emerge inoltre come Decathlon abbia accompagnato lo sviluppo della pratica sportiva in Italia: l’87% degli intervistati ha visitato i negozi Decathlon almeno una volta nell’ultimo anno, e l’incremento della rete di negozi e la crescita degli italiani che si dichiarano sportivi abituali seguono la stessa tendenza positiva. Decathlon permette a tutti di sperimentare nuove attività (81%): tra le pratiche preferite ci sono corsa e passeggiate (35%), escursionismo e gite in montagna (25%) o al mare (20%).

La nuova mission di Decathlon

Decathlon attualmente conta 105.000 collaboratori ed è presente in 70 paesi e lavora a un nuovo obiettivo: consentire alle persone in tutto il mondo di beneficiare dei vantaggi fisici, emotivi e sociali dello sport. La nuova mission di Decathlon sarà sostenuta nei prossimi anni da più pilastri strategici, tra questi: sviluppare il lato umano, rispettare la natura e creare valore sostenibile.

Decathlon amplierà quindi il proprio raggio d’azione, mirando non solo a promuovere la pratica dello sport e ad esaltarne i benefici, ma altresì a proporre il prodotto in tutte le sue forme di utilizzo e nel suo intero ciclo di vita.

Recuperare • Riparare • Rigenerare

Negli anni l’azienda si è strutturata con nuove Business Unit con l’obiettivo di recuperare, riparare e rigenerare i prodotti, adottando modelli sostenibili sin dalla progettazione e in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Questa dimensione verrà valorizzata e promossa con il pubblico esterno per sensibilizzare i clienti e generare una maggior consapevolezza delle implicazioni del mercato dell’usato, incoraggiando chi sceglie Decathlon a adottare stili di vita più sostenibili, anche nella pratica sportiva, per ridurre l’impatto sul pianeta.

Rilevante è anche l’impegno della Fondazione Decathlon, arrivata in Italia nel 2009, e che ha sostenuto fino ad ora 119 progetti su tutto il territorio italiano con impatto sociale positivo. La sua mission è accompagnare le persone più vulnerabili e fare dello sport un veicolo per l’inserimento ed un mezzo per restare in buona salute.

Sportivi o non sportivi, ognuno di noi possiede almeno un prodotto di Decathlon, che sia un tappetino da yoga, uno zaino o magari una bicicletta. Sapere che ci sono così tante persone con l’obiettivo di contribuire al cambiamento sociale, economico e ambientale, mi fa sperare che più aziende imparino da Decathlon.