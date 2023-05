Richieste online di riparazione bici in crescita: come sta cambiando il mercato

11 Maggio 2023

Il settore delle biciclette in Italia sta vivendo un periodo di cambiamento: se negli ultimi anni si è assistito ad una costante crescita, nell’ultimo anno si è registrato un rallentamento nell’acquisto online di nuove biciclette, ma un forte aumento delle ricerche relative ai ricambi e accessori per le bici. Secondo una nuova indagine di Idealo, il portale di comparazione prezzi leader in Europa, nel corso degli ultimi 12 mesi solo l’11% di coloro che hanno effettuato ricerche online nel settore bike cercava in realtà una bici nuova, a fronte del 37% che cercava ricambi o accessori per la propria bici.

Adv



Boom per la richiesta di accessori/componentistica

Gli accessori deputati alla riparazione di una bicicletta – come forcelle, gruppi completi, e batterie per le ebike – hanno fatto registrare un aumento del 200% rispetto all’anno precedente, mentre gli attrezzi per la riparazione hanno visto un aumento del 59%.

Salgono le richieste riparazione bici online: boom per accessori/componentistica

Inflazione e aumento dei prezzi

Non va sottovalutato il ruolo dell’inflazione, che ha intaccato i prezzi delle biciclette nell’ultimo biennio, portando ad un aumento di circa il 23% per le bici per bambini, il 10% per le bici da città, e il 6% per le bici da corsa elettriche. Anche i prezzi dei ricambi e degli accessori per bici hanno registrato un aumento, in alcuni casi anche del 20%. I numeri confermano la crescita delle richieste di riparazione bici online.

Nonostante ciò, la comparazione prezzi resta un’ottima strategia per risparmiare sull’acquisto di una bici nuova: secondo idealo, chi ha fatto ricorso alla comparazione prezzi nell’ultimo anno ha potuto risparmiare fino al 46%. La sensibilizzazione e la cultura sul mercato delle bici, inoltre, sono sempre più importanti, grazie alla diffusione delle attività delle ciclofficine in tutta Italia, che non solo riparano le biciclette, ma forniscono anche informazioni e nozioni sulla loro manutenzione e riparazione.

Impara a far rivivere una vecchia bicicletta

Un trend che stiamo seguendo su Bikeitalia anche sul lato formazione: abbiamo infatti realizzato un videocorso pratico di “Resurrezione di Biciclette” per insegnare a riportare in vita una vecchia bici abbandonata e poterla rimettere su strada. Stiamo inoltre raccogliendo le storie di chi ha rimesso in sesto una vecchia bici e vuole condividere la sua esperienza, con la foto del “prima” e “dopo” e un breve racconto (tutte le informazioni per partecipare le trovate in questo articolo dedicato).

Riparazione bici online: mercato in evoluzione

In conclusione, se da un lato le intenzioni di acquisto di nuove biciclette sono leggermente diminuite nell’ultimo anno (l’indagine è relativa al periodo aprile 2022-marzo 2023, ndr), dall’altro c’è un grande interesse per i ricambi e gli accessori per la riparazione delle biciclette.

La comparazione prezzi e la sensibilizzazione sulle attività di manutenzione e riparazione delle biciclette sono diventate sempre più importanti in un mercato in continua evoluzione. In quest’ottica la figura del meccanico di bici specializzato diventa sempre più strategica e richiesta.