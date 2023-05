Vecchia bici, nuova vita: condividi la tua storia di resurrezione su Bikeitalia

3 Maggio 2023

Resurrezione di biciclette. Sappiamo che molti di voi hanno una bicicletta che è stata trascurata o dimenticata in un angolo della cantina o del garage. Ma sappiamo anche che ci sono molte persone appassionate di ciclismo che amano riportare in vita queste vecchie bici, per farle tornare alla loro gloria passata. E non è soltanto una questione di estetica: con il giusto lavoro, la tua vecchia bici potrebbe tornare a funzionare come nuova, diventando un mezzo di trasporto affidabile e divertente da usare tutti i giorni.

Una bici Legnano vintage restaurata per il Corso Resurrezione di Biciclette di Bikeitalia

Condividete le vostre storie

Per questo motivo, vi chiediamo di condividere con noi la storia della vostra vecchia bici che avete rigenerato, insieme alle foto “prima e dopo” il restauro: vogliamo sentire la vostra passione per la bicicletta e come avete lavorato per farla tornare alla vita.

Mandateci le vostre storie, complete di foto e dettagli del restauro della vostra bicicletta all’indirizzo email info[@]bikeitalia.it, e noi le pubblicheremo su Bikeitalia.it. Orientativamente con una lunghezza del testo di almeno 30/40 righe (1.800/2.400 battute, spazi inclusi) corredato di 4/5 foto (formato ideale 1200×800 px, peso max di ciascuna 240 kb).

Il Corso Resurrezione di Biciclette

In questo modo non avrete solo la possibilità di condividere la vostra passione per la bicicletta con la nostra comunità di ciclisti, ma potrete anche ispirare altre persone a fare lo stesso. E se siete ancora alla ricerca di un po’ di aiuto per far rivivere la vostra vecchia bici, non dimenticate di dare un’occhiata al Corso Resurrezione di Biciclette di Bikeitalia.

Non vediamo l’ora di sentire le vostre storie di rigenerazione delle vostre vecchie bici e di vederle tornare alla loro vecchia gloria!