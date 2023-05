16 Maggio 2023

Workshop Bikeitalia al Rimini Wellness 2023.

Bikeitalia, in collaborazione con il CISM (Comitato italiano Scienze Motorie), organizza dei workshop sulla biomeccanica del ciclismo all’interno dell’evento Rimini Wellness.

Durante i workshop parleremo del rapporto tra bicicletta ed essere umano e come ottimizzare la posizione in sella per migliorare la performance, ritardare l’affaticamento e ridurre l’esposizione agli infortuni da sovraccarico.

I workshop verranno tenuti da Omar Gatti (Classe 1985, dottore in scienze motorie. Biomeccanico del ciclismo certificato a livello internazionale, Cycling Health Specialist presso Bikeitalia) e Alessandro Rovelli (Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie e biomeccanico presso il Bikeitalia LAB di Rimini).

I workshop sono gratuiti previa iscrizione. Ecco i link per l’iscrizione:

Workshop del 2 Giugno alle 15:00

Workshop del 4 Giugno alle 9:30