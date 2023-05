“Fatti leggero”: al Napoli Bike Festival 2023 si pedala per la Fuga

25 Maggio 2023

Il Napoli Bike Festival 2023 si avvicina: l’1 e il 2 giugno sarà la suggestiva location di Palazzo Fuga (ex Real Albergo dei Poveri) a ospitare la dodicesima edizione dell’evento che quest’anno ha come claim l’espressione “Fatti leggero”, un omaggio alla celebre battuta dell’indimenticato Massimo Troisi in “Ricomincio da Tre”

Adv



1 giugno Bike Party

Il primo giorno del Napoli Bike Festival – evento con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli – comincerà giovedì 1 giugno alle ore 19 e andrà avanti fino alla mezzanotte (e anche oltre): Palazzo Fuga si trasformerà in un luogo di festa e intrattenimento. Ci sarà musica, performance, spettacoli, DJ set, proiezioni video e mostre, tutto nella splendida cornice di uno dei più grandi edifici d’Europa. La direzione artistica della serata sarà curata da Paolo Franceschini, noto comico e appassionato ciclista, che metterà in scena lo spettacolo “CICLO VARIETÀ”, offrendo sorprese a non finire. A mezzanotte, la musica si fermerà per dare il via a un tour in bici sotto le stelle. Sarà un’esperienza di pura energia per tutti gli amanti delle due ruote, con aree dedicate al cibo, alle bevande e al parcheggio delle biciclette. “Fatti leggero”, il resto sarà gestito dall’organizzazione.

2 giugno | #PEDALOPER LA FUGA

La mattina del 2 giugno a Napoli la Festa della Repubblica si celebrerà in sella. L’hashtag ufficiale da sempre della manifestazione – #pedaloper – diventa il modo per festeggiare anche il terzo scudetto del Napoli, sottolineare il tema della Città 30 e comunicare il luogo di arrivo della grande pedalata che partirà da Bicycle House e raggiungerà, appunto, Palazzo Fuga. Dress code “azzurro Napoli”.

Napoli Città 30

Durante il festival sarà illustrata la proposta di legge nazionale intitolata “Norme per lo sviluppo delle ‘Città 30’ e l’aumento della sicurezza stradale nei centri abitati”, nel solco del lancio avvenuto al MobilitARS 2023 di Bologna. L’obiettivo è promuovere la creazione di regole di circolazione omogenee a livello nazionale e sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Uno dei momenti clou dell’evento sarà una tavola rotonda che riunirà un qualificato panel di esperti e rappresentanti istituzionali.

A fare gli onori di casa sarà Luca Simeone (Bike Mayor di Napoli e Presidente di Napoli Pedala), tra gli ospiti ci sarà Manuel Massimo (Direttore responsabile di Bikeitalia.it) che modererà la sessione; Jacopo Bardi (Bike Mayor di Firenze); la Vicesindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto; il Primo Segretario dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Marten Lammertink; il Direttore vicario dell’Inail Campania, Adele Pomponio; last but not least, l’architetto urbanista Matteo Dondé. Sarà un momento di confronto per fare un punto sulle prospettive della Città 30 e le strategie di successo adottate in Italia e in Europa.

Bike Village | Area espositiva

L’ingresso al festival è gratuito, e per coloro che arriveranno in bicicletta, ci sarà una sorpresa speciale. Il Napoli Bike Festival ospiterà anche un’area espositiva con diversi marchi di biciclette, che saranno a disposizione dei visitatori per mostrare i loro modelli di tutte le tipologie: dalle mountain bike alle gravel, dalle bici da strada alle bici a pedalata assistita, dai monopattini a prodotti, accessori e servizi legati alla mobilità urbana sostenibile.

Cibo, bici e territori

Inoltre, all’interno del festival, ci sarà uno spazio dedicato alla connessione tra buon cibo, biciclette e territori. Nel talk “Storie di cibo, bici e territori”, moderato dalla giornalista enogastronomica e food blogger Monica Piscitelli, verranno raccontate storie di eccellente cibo e delle sue connessioni con il ciclismo e i territori. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e interagire con esperti del settore, come Clementina Sdino Starace dell’Antica Salumeria Sdino Starace; Cristina Varchetta delle Cantine Astroni; Raffaele Simonte di Caffettiamo; Antonio Autore di Autore Chocolate; Aart Heering, giornalista olandese corrispondente dall’Italia; Alessio Malinconico della Salumeria Malinconico e Mario Avallone Kuoko Mercante di Napoli.

Durante il festival non mancheranno le delizie culinarie. Per il cibo si potranno gustare i panini preparati al momento dalla storica Salumeria Malinconico. Per le bevande, il bike bar di Bicycle House offrirà frullati a pedali, bevande energetiche, selezioni di vini e cocktail per soddisfare tutti i gusti.

Napoli Bike Festival | Kids

Il Napoli Bike Festival non si dimentica dei più piccoli e offrirà numerose attività pensate appositamente per i bambini e i ragazzi. Dalla pedalata “Pedalo Per…” di 7-8 km, supportata dalla polizia locale per garantire la sicurezza, alle letture per bambini curate da “Nati per Leggere”, laboratori di origami, giochi ispirati alla storia del Napoli Calcio, spettacoli di bolle di sapone e magia, truccabimbi e tanto altro. Saranno disponibili anche lezioni di ciclofficina e un laboratorio sulla fisica della bicicletta [qui il programma completo per bambini e ragazzi].

La Festa della Repubblica delle Biciclette è a Napoli

In conclusione, il Napoli Bike Festival 2023 si prospetta come un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo di tutte le età. Sarà l’occasione perfetta per celebrare l’amore per la bici, scoprire nuovi prodotti e servizi legati alla sostenibilità urbana, partecipare a discussioni sulla sicurezza stradale e godere di una festa unica nel suo genere.

Per ulteriori informazioni sul programma completo e gli ospiti del Napoli Bike Festival 2023, si può visitare il sito ufficiale dell’evento: www.napolibikefestival.it