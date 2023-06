Pedalate in Faccia | La fuga dei residenti dai centri storici è colpa delle ZTL?

7 Giugno 2023

L’uscita della ministra Santanchè sui centri storici che si spopolano non per i 10.000 €/mq che costano gli appartamenti, ma per le inique restrizioni al traffico privato, ha causato le solite ironie da parte della sinistra salottiera delle ZTL.

Eppure no, la nostra ha ragione.

Se infatti togliessimo divieti, limiti e impedimenti alla libera circolazione degli automobilisti, trasformando i centri storici in un ingorgo perenne e maleodorante, credete che sarebbero quelli i prezzi immobiliari? Certo che no, crollerebbero a livelli che nemmeno le periferie più dimenticate.

La satira non deve però nascondere una diversa verità: abbiamo creato salotti nei centri storici, lasciando che le periferie annegassero nella solita merda e che l’hinterland dipendesse dall’uso obbligato – e poi contemporaneamente negato – dell’auto.

Non meravigliatevi quindi se chi non può permettersi casa a Milano abbia votato per la Santanchè.