Bologna Città 30: calo significativo degli incidenti stradali nei primi tre mesi

Nel corso dei primi tre mesi dell’entrata in vigore di Bologna Città 30 c’è un importante traguardo sulle strade urbane relativo alla sicurezza stradale, con un calo significativo degli incidenti stradali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati forniti dalle autorità locali, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile 2024, si sono verificati complessivamente 626 incidenti, di cui uno mortale, 426 con feriti e 195 senza feriti.

L’assessora alla Mobilità Valentina Orioli e il sindaco di Bologna Matteo Lepore (fonte: Agenzia Dire)

Incidenti totali -14,5%

A confronto, nello stesso lasso di tempo nel 2023, gli incidenti registrati erano stati 732, con tre vittime mortali, 492 con feriti e 235 senza feriti. Questo dato evidenzia un calo significativo degli incidenti totali del 14,5%, con un -13,4% di incidenti con feriti e un -17% di incidenti senza feriti rispetto all’anno precedente. Intanto la contrapposizione tra il Ministero dei Trasporti guidato da Salvini e l’amministrazione di Bologna del sindaco Matteo Lepore sulla questione Città 30 è in mano al Tar dell’Emilia-Romagna che ha fissato un’udienza di merito per il prossimo 23 ottobre.

Meno morti e feriti sulle strade

In termini di persone coinvolte, il calo è altrettanto tangibile. Nel 2024, i feriti sono stati 527, contro i 603 del 2023, il che corrisponde a 76 persone in meno ferite sulle strade urbane della città. Inoltre, il numero di incidenti mortali è sceso da tre a uno, segnalando un miglioramento della sicurezza stradale.

Uno sguardo più attento ai dati rivela anche un calo del 14,7% dei pedoni coinvolti negli incidenti, passando da 102 nel 2023 a 87 nel 2024. Sebbene il confronto dei dati evidenzi un progresso significativo nel contenimento degli incidenti, rimane fondamentale continuare gli sforzi per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e proteggere la vita dei cittadini.

Bologna Città 30: il calo degli incidenti stradali continua

Il programma Bologna Città 30, che promuove una riduzione della velocità massima consentita nelle strade urbane, dunque ha avuto un impatto positivo nel primo trimestre relativo alla sua entrata in vigore. La diminuzione degli incidenti – seguendo il trend già individuato nel primo e nel secondo mese – testimonia l’efficacia delle misure implementate e sottolinea l’importanza di politiche volte a garantire una circolazione più sicura per tutti i cittadini, pedoni e automobilisti.

In un contesto in cui la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale sono sempre più al centro dell’agenda urbana, i risultati ottenuti nei primi tre mesi offrono una prospettiva incoraggiante per il futuro di Bologna e delle sue strade. Tuttavia, rimane cruciale perseguire una costante vigilanza e adottare ulteriori misure preventive per continuare su questa traiettoria positiva e garantire un ambiente stradale sicuro e accessibile per tutti.

In arrivo maggiori controlli sulle strade

A questo proposito l’assessora alla Mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli annuncia un’intensificazione dei controlli sulle strade già dalla prossima settimana a sostegno del rispetto dei 30 chilometri l’ora: “Rafforzeremo l’attività di controllo e sanzionamento della polizia locale anche aumentando il numero di strade interessate”, dichiara all’Agenzia Dire. E, per potenziare anche la sensibilizzazione, precisa che: “Sono già in corso di affissione più di 300 nuovi manifesti della campagna ‘Più piano, più sicuro’ negli spazi pubblicitari sulle strade nei quartieri, mentre per moderare fisicamente la velocità stanno proseguendo diversi cantieri e interventi di ridisegno stradale”.