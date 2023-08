Emergenza Milano: ennesima ciclista vittima di un incidente è gravissima in ospedale

A Milano è emergenza sicurezza stradale per chi pedala in città: oggi intorno alle 12:30 una ciclista di 43 anni è stata coinvolta in un incidente stradale provocato dall’uscita fuori strada di un’auto, guidata presumibilmente ad alta velocità, che ha abbattuto un palo finito poi sulla persona che stava transitando in bicicletta e che è stata ricoverata in codice rosso in ospedale. Il fatto si è verificato in Corso XXII Marzo all’angolo con Viale Piceno.

La bici della ciclista colpita dal palo nell’incidente del 30 agosto 2023 a Milano (fonte Corriere della Sera)

Emergenza sicurezza stradale per chi pedala a Milano

Questo ennesimo episodio ai danni di una persona in bicicletta avviene all’indomani dell’investimento mortale di Francesca Quaglia, 28 anni, da parte del guidatore di un mezzo pesante che l’ha schiacciata in zona Porta Romana intorno alle 9:55. E proprio ieri sera, alle 19, sul luogo dell’investimento mortale si è data appuntamento la comunità ciclistica milanese che ha voluto portare la propria testimonianza per l’ennesima morte violenta di una persona in bicicletta uccisa sulla strada. Un presidio attivo che poi si è trasformato in una pedalata verso Palazzo Marino dove gli attivisti hanno manifestato pacificamente la loro rabbia e la loro impotenza facendo rumore con gli antifurti delle bici sulle transenne all’ingresso della sede del Comune di Milano.

Oggi alle 19 nuovo presidio con pedalata sul luogo dell’incidente

E oggi, sempre alle 19, i cicloattivisti si sono dati un nuovo appuntamento per manifestare contro la strage stradale e l’emergenza sicurezza per chi pedala a Milano: il luogo dell’incontro è Corso XXI Marzo all’angolo con Piazza Emilia e con tutta probabilità al momento di raccoglimento seguirà una pedalata con destinazione Palazzo Marino.

Emergenza Milano: presidio della comunità ciclistica milanese 30 agosto 2023 h 19:00

Le parole del sindaco Beppe Sala

Intanto questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo con le parole del sindaco di Milano Beppe Sala sull’emergenza sicurezza stradale per chi pedala in città: “Ora il problema è come mettere in sicurezza i ciclisti, perché la mia preoccupazione adesso è che alla luce di queste tragedie qualcuno, magari anche legittimamente, possa avere paura e non usare più le biciclette“, sottolinea il primo cittadino. Che ha chiesto anche l’aiuto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dicendo che presto contatterà il ministro Matteo Salvini per un tavolo sulla sicurezza.

Un tavolo sulla sicurezza con Salvini

Per completezza dell’informazione e per dovere di cronaca qui su Bikeitalia.it ci corre l’obbligo di ricordare che su questi temi il ministro Salvini negli ultimi mesi ha esternato più volte senza affrontare mai il nodo della moderazione della velocità e con uscite che, di volta in volta, hanno preso di mira le ciclabili realizzate dall’amministrazione Sala e posto un netto rifiuto verso la proposta del limite di 30 km/h a Milano.

Questo tavolo sulla sicurezza stradale a Milano deve ancora essere apparecchiato ma appare già parecchio instabile. E intanto l’emergenza continua, così come la macabra conta di chi giorno dopo giorno viene investito pedalando per le strade della capitale economica del Paese.