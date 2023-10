L’Eroica Gaiole in Chianti 2023: record di partecipanti per un’edizione trionfale

L’ultima edizione dell’Eroica di Gaiole in Chianti 2023, l’evento di rievocazione del ciclismo d’altri tempi in Toscana su strade bianche con bici d’epoca, si è conclusa domenica 1 ottobre 2023, registrando un record di partecipanti: complessivamente ben 8.316 ciclisti. Questi appassionati hanno trascorso due giorni in sella pedalando “eroicamente” su mezzi vintage lungo le strade sterrate del Chianti, della Val d’Orcia e delle Crete Senesi, rinnovando così il tradizionale rituale all’insegna di sudore, polvere e fatica.

Giancarlo Brocci: “Un’edizione trionfale”

L’ideatore dell’evento, Giancarlo Brocci, ha definito questa edizione come “trionfale” e ha sottolineato come sia stata la più calda di sempre. L’Eroica – nata come evento di nicchia e diventato format esportato in tutto il mondo – si concentra su uno sport popolare e familiare, senza limiti di età, promuovendo una filosofia di vita che valorizza la bellezza della fatica e il piacere dell’impresa.

Record di presenze: 3.000 stranieri e 889 donne

Tra gli 8.316 iscritti all’Eroica Gaiole in Chianti 2023 oltre 3.000 provenivano da paesi stranieri e c’era anche una significativa presenza di donne, con un totale di 889 partecipanti femminili. Tutti i ciclisti hanno dovuto affrontare le temperature soffocanti fuori stagione, pedalando le loro bici vintage sugli sterrati nel cuore della Toscana. Sabato 30 settembre sono stati 3.133 gli appassionati che hanno affrontato i due percorsi più lunghi – rispettivamente di 212 e 135 chilometri – attraverso le Crete Senesi. Domenica 1 ottobre, invece, ben 5.183 ciclisti hanno scelto tra i tre percorsi disponibili, da 46, 85 e 106 chilometri.

Gaiole in Chianti capitale del ciclismo vintage

L’evento ha attirato anche numerosi spettatori, che sono venuti appositamente a Gaiole in Chianti per vedere e celebrare gli “eroici a pedali”. Tra i partecipanti, molti indossavano maglie di lana e abbigliamento vintage, seguendo le regole dell’Eroica. Tra di loro c’erano anche alcuni campioni di ciclismo, tra cui Beppe Saronni – che ha lanciato l’allarme sul futuro del ciclismo italiano, dove la pratica tra i giovani è penalizzata dall’insicurezza sulle nostre strade – Giovanni Visconti, Davide Cassani, Giovambattista Baronchelli, Mario Beccia, Alessandro Ballan, Maria Cressari, Edita Pucinskaite, Gilberto Simoni, Erik Zabel e Paola Gianotti.

Brocci ha descritto l’atmosfera dell’Eroica 2023 come un vero successo, sottolineando che la gioia che si percepisce a Gaiole in Chianti è palpabile in ogni pedalata, selfie, abbraccio e contatto. Questo evento ha dimostrato che la passione per il ciclismo d’epoca e per le strade sterrate suggestive continua a crescere. La prossima edizione dell’Eroica Gaiole in Chianti è già in programma per il primo fine settimana di ottobre 2024.