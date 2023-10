Milano: ciclisti bloccano il traffico e tracciano una ciclabile sul Ponte della Ghisolfa

Milano: ciclisti bloccano il traffico. Nuova azione dimostrativa dei ciclisti milanesi sul Ponte della Ghisolfa: un gruppo di circa cento persone in bicicletta, giovedì 12 ottobre poco dopo le 19, ha bloccato il traffico e tracciato una ciclabile “clandestina” per chiedere per l’ennesima volta al Comune di Milano di realizzare una ciclabile ufficiale e creare un corridoio sicuro per chi si sposta in bicicletta sul Ponte della Ghisolfa.

Ancora una volta gli attivisti hanno scelto il Ponte della Ghisolfa come luogo-simbolo per la loro protesta creativa: le altre volte la cosa era avvenuta di notte senza bloccare la strada, questa volta invece l’azione è stata fatta bloccando il traffico nell’ora di punta – quando la gente rientra a casa dal lavoro – per rendere l’azione – ripresa in serata dall’Ansa – più incisiva e visibile.

Oltre a tracciare la ciclabile, i cicloattivisti hanno anche apposto cartelli del tutto simili a quelli della segnaletica stradale posizionati prima degli autovelox per incoraggiare gli automobilisti a moderare la velocità su quel tratto di strada che al momento non offre spazi sicuri per chi pedala.

La realizzazione della ciclabile clandestina

I cicloattivisti si sono riuniti a piazzale Lugano e hanno occupato con le loro biciclette tutta la carreggiata. Mentre il corteo avanzava sul Ponte della Ghisolfa lentamente, sul lato destro alcuni partecipanti hanno tracciato una ciclabile – completa dei pittogrammi delle bici – utilizzando vernice bianca e gialla.

L’azione non è passata inosservata tra gli automobilisti e i motociclisti che si sono trovati di fronte a questa situazione, con le biciclette che bloccavano temporaneamente il traffico in direzione di viale Certosa. Tuttavia, a parte qualche momento di tensione, la protesta è rimasta pacifica. E il gruppo dei partecipanti si è sciolto intorno alle 19:40.

Emergenza Milano sul fronte della sicurezza stradale

Questa ennesima azione dimostrativa sul Ponte della Ghisolfa avviene in un momento di emergenza per Milano sul fronte della sicurezza stradale di chi pedala in città: dopo il blocco del traffico in occasione della Settimana della Moda per protestare contro la strage stradale, il sindaco di Milano Beppe Sala ha istituito una task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva in città.

Secondo i progetti dell’Amministrazione la ciclabile ufficiale sul Ponte della Ghisolfa si potrà fare tra due anni, nel 2025: e nel frattempo? L’Emergenza a Milano continua. E oggi, con la consueta solerzia dimostrata anche nelle occasioni precedenti, con tutta probabilità il Comune cancellerà la ciclabile clandestina disegnata ieri sera dagli attivisti.