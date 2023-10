Beppe Saronni prossimo ospite a Bikeitalia LIVE

Beppe Saronni, uno dei ciclisti più forti di sempre e oggi dirigente sportivo di alto livello, sarà il prossimo ospite a Bikeitalia LIVE.

L’intervista in diretta social, condotta dal direttore editoriale di Bikeitalia Paolo Pinzuti, si terrà giovedì 2 novembre alle ore 13:00 su YouTube, Facebook e LinkedIn a partire dalla domanda: “Perché i ciclisti di oggi sono così forti?”.

La carriera da professionista

Saronni ha legato il suo nome al ciclismo italiano e vanta un palmarès di tutto rispetto. Professionista dal 1977 al 1990, in carriera ha vinto due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone e il Campionato del Mondo su Strada nel 1982 in sella alla Colnago, per un totale di 193 vittorie.

I successi da dirigente sportivo

La carriera di Saronni come dirigente sportivo è stata caratterizzata da vittorie significative, fusioni strategiche e la creazione di un marchio di successo nel ciclismo mondiale. La sua influenza e la sua leadership hanno lasciato una forte impronta nella storia del ciclismo italiano e internazionale.

Nel 1992 Saronni inizia la sua carriera di dirigente sportivo dopo due anni dal suo ritiro come ciclista professionista. Assume il ruolo di team manager della squadra Lampre, collaborando con Pietro Algeri. Durante la sua gestione il team ottiene notevoli successi, tra cui due vittorie al Giro d’Italia.

La prima di queste vittorie arrivò nel 1996, quando Pavel Tonkov si impose al Giro d’Italia sotto la bandiera del team Panaria-Vinavil. Questo successo segnò l’inizio di un’epoca d’oro per Saronni come dirigente sportivo. Tuttavia, il suo contributo al ciclismo non si fermò qui.

Nel 2001, Saronni guidò il team Lampre-Daikin alla sua seconda vittoria al Giro d’Italia, questa volta con Gilberto Simoni come vincitore. Il suo talento nella gestione delle squadre e la sua capacità di selezionare e motivare i corridori si rivelarono fondamentali per il successo continuato del team.

Nel 2005, Saronni fu protagonista di un’altra mossa importante nel mondo del ciclismo. Portò la Lampre a fondersi con la squadra bolognese Saeco, dando vita al team Lampre-Caffita. Questa nuova squadra divenne un pilastro costante nel mondo del ciclismo professionistico, competendo ininterrottamente nel ProTour/World Tour.

Nel corso degli anni, il team attraversò ulteriori cambiamenti e trasformazioni. Nel 2017, con l’entrata di capitali emiratini e l’uscita del nome “Lampre”, la squadra assunse la denominazione di UAE Team Emirates. Saronni da allora continua a dirigere con successo la squadra, portando avanti la sua tradizione di eccellenza nel ciclismo su strada.

Beppe Saronni a Campus Bike Convention

Si va intanto completando il panel degli interventi a Campus Bike Convention, il primo evento formativo su ciclismo e performance mai realizzato in Italia, che si terrà a Bologna il 2-3 Dicembre. Tra le fila dei numerosi esperti che si avvicenderanno sul palco dell’evento ci sarà anche Beppe Saronni.

Un vecchio adagio dice che “per guardare lontano occorre salire sulle spalle dei giganti” ed è per questo motivo che Saronni sarà a Campus Bike Convention: per parlare non del suo passato glorioso, ma del glorioso futuro che attende il nostro sport se lo sapremo approcciare con attenzione e in modo scientifico.

A Campus Bike Convention Saronni parlerà dello “stato dell’arte” del ciclismo italiano, della difficile situazione delle società ciclistiche e giovanili italiane e proverà a proporre delle soluzioni per evitare che nei prossimi anni non ci siano più ciclisti professionisti italiani tra le fila delle più importanti squadre World Tour. L’intervento di Saronni è programmato per domenica 3 Dicembre alle 11:30.

Come partecipare a Campus Bike Convention

Si può partecipare a Campus Bike Convention attraverso due modalità:

in presenza , avendo accesso a tutte le aree espositive, all’exhibition di Colnago, alle sale workshop e alla sala plenaria.

, avendo accesso a tutte le aree espositive, all’exhibition di Colnago, alle sale workshop e alla sala plenaria. online, potendo seguire in diretta le lezioni che si svolgono nella sala plenaria.

