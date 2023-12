L’integrazione alimentare del ciclista: scopri la gamma Cetilar® Nutrition

“Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico avremmo trovato la strada per la salute”, questo è ciò che affermava più di 2500 anni fa il padre della medicina, Ippocrate.

Da sempre l’esercizio fisico, quindi, è considerato un comportamento fondamentale per il benessere dell’uomo, in quanto permette di prevenire l’insorgenza di alcune patologie, quali ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2, etc.

L’esercizio fisico favorisce inoltre l’inclusione sociale dei soggetti che lo praticano, svolgendo così un ruolo rilevante nel miglioramento del benessere psichico e nella prevenzione e trattamento del disagio sociale nelle diverse fasce d’età, soprattutto durante lo sviluppo giovanile.

L’attività sportiva, sia essa leggera, moderata o intensa, necessita della giusta dose di nutrimento. Dunque, un atleta, oltre a pianificare il corretto piano di allenamento, dovrà stilare anche un regime alimentare idoneo e coerente alle proprie necessità energetiche.

A volte, però, la sola dieta non è sufficiente ad integrare i corretti dosaggi dei macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine) e micronutrienti (vitamine e minerali). In casi specifici, è consigliabile dunque ricorrere all’utilizzo di integratori alimentari specifici per supportare il benessere e le performance fisiche degli atleti, soprattutto quelli che praticano sport di endurance.

GAMMA DI PRODOTTI CETILAR® NUTRITION

Questo è l’obiettivo della nuova linea di prodotti Cetilar® Nutrition, pensata e formulata accuratamente per gli atleti di medio-alto livello, i quali necessitano di un supporto nutrizionale mirato per affrontare al meglio gli allenamenti e le competizioni.

La gamma di prodotti Cetilar® Nutrition consta di integratori alimentari con varie finalità, come:

Carboidrati (Race Gel, Race Gel Caf, Race Carb Caf, Endurance Gel e Endurance Carb) per aumentare i livelli di energia degli atleti;

Reidratante (Hydral) necessario per idratarsi correttamente;

Recupero (Recover) utile per il recupero dopo l’allenamento

Riposo (Rest) compresse per favorire il riposo notturno;

Rinforzo del sistema immunitario (Shield)

Barrette energetico-proteiche (Race Bar)

Integrazione del ciclista

Il ciclismo, come accennato sopra, è considerato uno sport di Endurance e per questa ragione è fondamentale assumere un’adeguata quota di carboidrati, per far sì che le scorte di glicogeno siano elevate; infatti, le linee guida per gli atleti suggeriscono un apporto da 6 a 10 g di carboidrati per ogni kg di peso corporeo.

Di seguito andremo ad analizzare un esempio di una giornata di allenamento per un/una ciclista:

Colazione: prima dell’allenamento sarebbe utile introdurre da 1 a 2 g di carboidrati per Kg di peso corporeo, come per esempio 60 g di fette biscottate con 40 g di marmellata per avere circa 70 g di carboidrati ai quali si possono aggiungere delle proteine in polvere (shaker) e un succo di frutta se si vogliono aumentare ulteriormente gli zuccheri.

Durante l’allenamento è consigliato utilizzare gel di carboidrati ogni ora di attività fisica, oppure carboidrati in polvere nella stessa quantità da sciogliere nella borraccia e bere ogni 20 minuti; qualora si avvertisse un senso di fame, si può mangiare una barretta proteico-energetica con i principali macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi).

Dopo l’allenamento è importante assumere entro i primi 60 minuti carboidrati, proteine e aminoacidi ramificati (BCAA) per un ottimale recupero fisico.

Per quanto riguarda l’idratazione è fondamentale in tutte le fasi (pre, durante e dopo) dell’attività sportiva per ottenere risultati eccellenti.

…non dimentichiamoci dei micronutrienti…

I micronutrienti (come minerali e vitamine) sono essenziali al nostro organismo, in quanto permettono al nostro organismo di svolgere numerose funzioni, come anche quella di generare energia.

Il ciclismo, a causa dello sforzo fisico, può causare delle piccole perdite di sangue a livello gastrointestinale, che possono condurre anche ad una carenza di ferro; quindi, qualora si manifestassero i tipici sintomi della carenza di questo minerale (pallore, stanchezza, difficoltà di concentrazione) sarebbe opportuno valutare di reintegrare il ferro con l’utilizzo di integratori alimentari efficaci e ben tollerati.

Anche lo zinco è un minerale spesso carente negli atleti di sport di endurance, in quanto viene perso sudore. Esso è indispensabile per favorire la corretta sintesi di nuove proteine e ha un’azione sul sistema immunitario.

Il magnesio, invece, è un minerale essenziale per moltissime funzioni del nostro organismo, per esempio contribuisce alla riduzione della stanchezza, al normale metabolismo energetico e alla normale funzione muscolare.

Conclusione

Qualunque sia il livello di attività sportiva praticata, non bisogna sottovalutare lo stato nutrizionale. Dunque, la giusta dose di attività sportiva, nutrizione ed integrazione alimentare, può favorire un aumento delle performance fisiche, che pedalata dopo pedalata permettono di raggiungere grandi obiettivi.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.cetilar.com

[Contenuto realizzato da Valerio Miale – Cetilar® Nutrition]