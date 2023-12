Gravel Gourmet 2024: pedalando tra i sapori e i paesaggi delle Valli di Parma

I sapori della rinomata Food Valley italiana e i paesaggi incantevoli delle Valli di Parma si preparano a tornare protagonisti di un’esperienza indimenticabile dedicata al gravel. Dopo l’annullamento dell’edizione 2023 a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna la scorsa primavera, Gravel Gourmet è pronto a riaffermarsi nel mondo del cicloturismo gourmet, riportando entusiasmo e sapori autentici nella sua edizione 2024.

L’appuntamento imperdibile per gli appassionati del buon cibo e delle avventure in gravel è fissato per il weekend del 11 e 12 maggio 2024. I pittoreschi comuni dell’Unione Pedemontana del Parmense – Collecchio, Felino, Sala Baganza, e Traversetolo – saranno la cornice perfetta per una giornata all’insegna dello Slow Mix tutto emiliano.

Gravel Gourmet dà appuntamento agli appassionati per l’11 e 12 maggio 2024 Credits Giacomo Podetti

L’organizzazione

Il duo di co-organizzatori, Milena Bettocchi e Beppe Salerno, commenta con entusiasmo: “Dopo un anno di interruzione a causa del maltempo, Gravel Gourmet ritorna con lo spirito che l’ha sempre contraddistinta. Due giorni dedicati a promuovere le bellezze delle Valli di Parma, esplorando luoghi incantevoli in sella alle proprie biciclette e scoprendo i sapori autentici della cucina emiliana”.

Il format consolidato di Gravel Gourmet si sviluppa su due giornate, iniziando con un delizioso antipasto il sabato 11 maggio, seguito dall’evento principale il 12 maggio.

Le Valli di Parma, celebri per la produzione di Parmigiano Reggiano e Prosciutto Crudo di Parma, accolgono i partecipanti con un’ampia gamma di eccellenze culinarie, tra cui il salame di Felino, la passata di pomodoro, la pasta, il Lambrusco e la Malvasia. Tutti questi prodotti saranno protagonisti delle merende del Gravel Gourmet, organizzate da A.S.D. Happy Trail MTB e preparate con cura da produttori locali, ristoratori e chef della zona.

Come si pedala

Come sempre, i partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra percorsi adatti a diversi livelli di allenamento e preparazione. Tuttavia, la caratteristica distintiva di Gravel Gourmet rimane la pedalata senza fretta: tra una merenda e l’altra, si offre il lusso di dedicare del tempo a una piacevole chiacchiera, una foto o semplicemente per godere della bellezza della natura e dei suoi profumi.

Iscrizioni

Il 18 dicembre 2023 si sono aperte le iscrizioni per Gravel Gourmet 2024 sul sito www.gravel-gourmet.com. Ci sono diverse opzioni di partecipazione, per una o due giornate, a seconda delle preferenze.

Chi aveva già prenotato per l’edizione 2023, può confermare la presenza per il 2024 senza pagare nulla in più, entro il 29 febbraio 2024. Chi invece non potesse o volesse partecipare alla prossima edizione, può trasferire l’iscrizione a un’altra persona, sempre gratuitamente.