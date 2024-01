Premio Mariateresa Montaruli: cerimonia di consegna alla Fiera del Cicloturismo

Il mondo del cicloturismo ricorda la giornalista Mariateresa Montaruli con il premio “Ho voluto la bicicletta”. L’iniziativa – dedicata alla reporter, giornalista, scrittrice e blogger specializzata nei viaggi in bicicletta – sarà un momento emozionante durante la Fiera del Cicloturismo 2024 che si terrà a Bologna dal 5 al 7 aprile e che ospiterà la cerimonia di premiazione.

Ricordando Mariateresa Montaruli

Mariateresa Montaruli, nota per la sua passione sconfinata per i viaggi e la bicicletta, ha plasmato le sue avventure in un libro dal titolo evocativo, “Ho voluto la bicicletta”. Un racconto che inizia con la scoperta di una bicicletta da corsa vintage abbandonata nel cortile, diventando il simbolo del suo amore per le due ruote. La giornalista ha condiviso le sue esperienze non solo attraverso il libro, ma anche su giornali, riviste e sul suo famoso blog “Ladra di biciclette”. Mariateresa ha attraversato le strade del cicloturismo, incontrando persone e condividendo avventure. Ricevendo prestigiosi riconoscimenti, come il premio Giornalista Amica della Bicicletta Fiab nel 2018 e il terzo posto al premio Blog Adutei nel 2019.

Il premio al femminile “Ho voluto la bicicletta”

La prematura scomparsa di Mariateresa Montaruli nel luglio scorso ha spinto la creazione del premio “Ho voluto la bicicletta” in sua memoria. L’organizzazione è affidata a “La Nuova Ecologia”, il mensile di Legambiente, sostenuto da Upcycle Cafè (il primo bike bistrot d’Italia), nonché dalla famiglia e dagli amici della giornalista.

Il premio è suddiviso in due sezioni, entrambe destinate a partecipanti donne

“Diari della bicicletta” | Una sezione riservata a giornaliste, pubbliciste, scrittrici, blogger, che abbiano pubblicato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 un articolo, un servizio giornalistico su carta stampata, web, blog, radio o tv, dedicato al cicloturismo.

– In palio una bicicletta gentilmente offerta da Rossignoli, storica bottega di bici di Milano attiva dal 1900

“Adesso pedala” | Una sezione riservata a personalità femminili distintesi per progetti, iniziative, azioni, che amplificano il mondo delle due ruote, favoriscono la mobilità ciclistica, promuovono il cicloturismo e in generale l’uso della bicicletta. Progetti, azioni e iniziative possono avere diversa natura: startup, libro, evento, progetto di sviluppo territoriale, campagna promozionale, attività imprenditoriale o associativa.

– In palio una targa e la diffusione attraverso media e uffici stampa nazionali, per dare visibilità al progetto o all’iniziativa

Modalità di partecipazione

La Giuria sarà formata da esperti del settore della bicicletta e da personalità dei media, giornalisti e amici di Mariateresa Montaruli. Termine ultimo per la partecipazione è il 4 marzo 2024.

Gli articoli e i servizi giornalistici per la sezione “Diari della bicicletta” saranno acquisiti dalla Giuria attraverso la rassegna stampa realizzata da Onclusive, nonché su segnalazione delle autrici attraverso candidature spontanee da spedire tramite mail a: [email protected].

Per la Sezione “Adesso pedala” le candidature saranno acquisite su proposta delle stesse candidate attraverso segnalazioni da spedire tramite mail a: [email protected].

Premiazione presso la Fiera del Cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo 2024, che si terrà dal 5 al 7 aprile a Bologna, ospiterà la cerimonia di premiazione per entrambi i riconoscimenti del premio “Ho voluto la bicicletta” in memoria di Mariateresa Montaruli.

Maggiori informazioni e il bando di partecipazione del premio sono presenti a questo link

