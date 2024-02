Tern presenta Orox: la cargo bike per viaggiare ovunque

Tern, azienda specializzata in soluzioni di mobilità, ha lanciato sul mercato la Orox, una cargo bike progettata per affrontare qualsiasi terreno e condizione meteorologica. La Orox è ottimizzata per trasportare passeggeri, amici a quattro zampe e tutto l’equipaggiamento necessario. E promette di poter viaggiare praticamente ovunque.

Tern Orox: com’è fatta

Dotata di una potente motorizzazione Bosch e di una capacità di doppia batteria, la Tern Orox offre un’autonomia di oltre 300 km e – come sottolinea una nota di presentazione dell’azienda – combina la robustezza di una mountain bike, la versatilità di una trekking bike e l’utilità di una cargo bike, offrendo ai ciclisti la libertà di esplorare.

“Sei anni fa abbiamo introdotto la GSD con la convinzione che una bicicletta compatta e facile da guidare, in grado di trasportare passeggeri e carichi, avrebbe fatto sì che le persone lasciassero le auto per salire in sella alla bicicletta”, ha dichiarato Josh Hon, fondatore e capo del Team Tern Bicycles.

“Avevamo ragione, e ci piace vedere tutte le incredibili cose che le persone stanno facendo con la GSD nelle città affollate. Ma abbiamo anche realizzato che ci sono molti posti dove le persone vogliono andare che non sono asfaltati. E vogliono portare il loro equipaggiamento. Per questi viaggi, abbiamo creato la Orox”, conclude Hon.

Caratteristiche principali

Versatilità in fuoristrada

La Orox è progettata per affrontare qualsiasi terreno, dalle strade urbane dissestate ai sentieri di montagna impervi, offrendo una buona trazione e un comfort di pedalata praticamente su qualsiasi terreno.

Adattabilità a ogni condizione meteo

Gli pneumatici extra larghi della Orox permettono di affrontare una varietà di condizioni meteorologiche, mentre i parafanghi robusti e il frame pack proteggono in condizioni avverse come neve, fango e sabbia.

Capacità di carico eccezionale

Con una capacità massima di peso lordo del veicolo di 210 kg su strada e 180 kg fuoristrada, la Orox è in grado di trasportare tutto ciò di cui si ha bisogno per pedalare anche in luoghi remoti.

Design inclusivo

La Tern Orox è progettata per adattarsi a una vasta gamma di persone, con due opzioni di taglia del telaio che coprono dai 155 ai 195 cm di altezza (medium da 155 a 185 cm; large da 165 a 195 cm).

Le specifiche della Tern Orox

Due modelli Tern Orox disponibili

R14 – 14 marce Rohloff Speedhub e trasmissione a cinghia Gates

– 14 marce Rohloff Speedhub e trasmissione a cinghia Gates S12 – Shimano Deore XT 1 x 12 marce

Tern Orox R14 Tern Orox S12

Ulteriori dettagli tecnici

Motore Bosch Performance Line CX per una spinta fluida, silenziosa e potente sulle salite più impegnative

Bosch DualBattery Ready, che può ospitare fino a due batterie da 800 Wh sostituibili rapidamente per un’autonomia fino a 300+ km

Bosch ConnectModule per funzioni avanzate come l’Allarme e il Tracciamento eBike

Forcella rigida in cromoly con 14 attacchi per ulteriori personalizzazioni del carico

Ruote Atlas X Cargo con cerchi doppi e robusti, assi Boost e raggi di calibro spesso per supportare carichi extra pesanti

Cavalletto Atlas Kickstand XL pesante per facilitare e rendere più sicuro il carico sulla cargo bike

Pneumatici Schwalbe Johnny Watts da 27,5″ x 4″ / 29″ x 2,6″ per tutti i terreni o pneumatici Vee Snowball da 27,5″ x 4″ compatibili con i chiodi

Freni idraulici Magura a 4 pistoni da 203 mm potenti e reattivi

Peso lordo massimo di 210 kg (462 lb) su strada e 180 kg (397 lb) in fuoristrada

Il peso della Tern Orox varia dai 30,5 ai 33,2 kg (a seconda della versione e dell’allestimento)

Prezzi e disponibilità

Con un prezzo di partenza 6.799 euro, la Tern Orox sarà disponibile nei negozi di biciclette in Europa e in Nord America a partire da aprile 2024, con altri mercati che seguiranno nel corso dell’anno.

Per maggiori informazioni sulla Tern Orox visitare il sito www.ternbicycles.com