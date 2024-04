Muoversi a Cagliari: la sfida urbana per incentivare la mobilità sostenibile

Vivere in una città metropolitana come Cagliari presenta le sue sfide, soprattutto quando si tratta di mobilità. Il traffico, l’inquinamento, e il caos urbano possono rendere lo spostarsi a piedi e in bicicletta una prova di pazienza e resistenza. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che muoversi può diventare un gioco, un’opportunità per vincere e contribuire a un futuro più ciclabile?

La Città metropolitana di Cagliari ha pensato di raggiungere gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) trasformando la mobilità urbana in una sfida di gamification con PUMS Cagliari Challenge tra i cittadini dei 17 comuni dell’aerea metropolitana.

La sfida urbana

Raggiungere gli obiettivi del PUMS, con l’uso dell’applicazione MUV GAME, punta a orientare le politiche e la programmazione della mobilità urbana nel breve, medio e lungo termine, con un orizzonte di 10 anni. La sfida nei 17 comuni appartenenti all’area metropolitana – partita il 2 aprile – proseguirà fino al 6 maggio 2024.

MUV game: l’app che premia il movimento

MUV game è un’applicazione che incoraggia i cittadini a lasciare l’auto a casa e a scegliere modalità di trasporto più ecologiche. Camminare, pedalare, o prendere il bus non sono più solo modi per arrivare da A a B, ma diventano azioni che possono portare a vincere premi reali e virtuali come i badges.

L’app calcola l’impatto di ogni azione sulla riduzione delle emissioni di CO2, trasformando la mobilità sostenibile in uno “sport” che tutti possiamo praticare. Questa app non solo misura i chilometri percorsi o le calorie bruciate, ma anche l’impatto positivo che ogni nostra scelta ha sull’aria che respiriamo e sul clima che vogliamo proteggere.

Attraverso la gamification si rende la sostenibilità divertente e gratificante. È un modo innovativo per incentivare comportamenti responsabili, creando una comunità di persone che non solo condividono gli stessi valori ambientali, ma che sono anche unite dalla volontà di fare la differenza. E mentre si compete per i premi, si contribuisce a un obiettivo più grande: un futuro più sano per noi e per le generazioni future.

I dati raccolti da MUV, una volta resi anonimi, diventano open data, disponibili per alimentare il dibattito sulla mobilità e influenzare il processo di politiche urbane. Questo significa che ogni partecipante non è solo un giocatore, ma anche un ricercatore, un attivista, un cittadino che contribuisce con dati preziosi alla scienza e alla società.

I premi in palio

La Città Metropolitana, per rendere più appetibile e aiutare le persone nel processo di cambiamento verso una mobilità alternativa mette in palio dei premi per i vincitori estratti tra quelli che hanno contribuito maggiormente ad abbassare i livelli di CO2.

Si potrà vincere una bicicletta elettrica pieghevole, un monopattino elettrico, o una bici muscolare. Ogni passo, ogni pedalata, ogni viaggio in bus diventa si sommano al punteggio finale verso questi fantastici premi. Ogni tratta è verificata e tracciata con l’autorizzazione dell’utente che decide di farne uso.

La competizione

La competizione è semplice: si scarica l’app MUV e si partecipa alla sfida PUMS Cagliari Challenge. eSi registrano gli spostamenti sostenibili e si segnala ogni volta che si cambia mezzo. Più ci si muove in modo ecologico, più punti si accumulano, aumentando le possibilità di vincere.

Ci sono i bonus pioggia, traffico intenso e vita sostenibile per accumulare sempre più punti.

I bonus pioggia, traffico intenso e vita sostenibile sono incentivi che premiano i comportamenti virtuosi e resilienza, specialmente in condizioni metropolitane difficili.

Bonus Pioggia : pedalare o camminare sotto la pioggia può essere scoraggiante, ma con il bonus pioggia, ogni goccia diventa un punto in più verso la vittoria. È un modo per riconoscere lo sforzo di chi non si lascia fermare dagli elementi.

: pedalare o camminare sotto la pioggia può essere scoraggiante, ma con il bonus pioggia, ogni goccia diventa un punto in più verso la vittoria. È un modo per riconoscere lo sforzo di chi non si lascia fermare dagli elementi. Bonus Traffico Intenso : affrontare il traffico può essere una prova di pazienza, ma con questo bonus, ogni minuto passato in mezzo alla congestione urbana si trasforma in punti. È un incentivo a rimanere calmi e a scegliere la mobilità sostenibile anche nelle ore di punta.

: affrontare il traffico può essere una prova di pazienza, ma con questo bonus, ogni minuto passato in mezzo alla congestione urbana si trasforma in punti. È un incentivo a rimanere calmi e a scegliere la mobilità sostenibile anche nelle ore di punta. Bonus Vita Sostenibile: questo bonus premia le scelte quotidiane che contribuiscono a uno stile di vita ecologico. Che si tratti di fare la spesa a piedi o di utilizzare servizi di car sharing, ogni azione conta e si traduce in punti.

Questi bonus non solo aumentano l’entusiasmo e la partecipazione, ma sottolineano anche l’importanza di un approccio olistico alla mobilità sostenibile. Ogni scelta, ogni viaggio, ogni giorno piovoso o congestionato diventa un’opportunità per fare la differenza e per avvicinarci a un futuro più verde.

Un evento da non perdere

E la conclusione di questa sfida? Un evento speciale il 10 maggio al Parco di Monteclaro, dove i vincitori riceveranno i loro premi e dove si potrà celebrare il successo di questa iniziativa.



Quindi, l’invito è quello di scaricare l’app, a partecipare attivamente alla sfida per diventare ambasciatori di questa rivoluzione verde. Condividete i traguardi, motivate amici e familiari, e mostrate al mondo che la mobilità sostenibile può essere una parte vitale e entusiasmante della nostra vita quotidiana.

Per maggiori dettagli sul regolamento, consultate la pagina dedicata. E non dimenticate: ogni passo conta verso un futuro più sostenibile. Questo è più di un semplice gioco, è un movimento verso un domani migliore. E voi, cari ciclisti e sportivi cagliaritani, siete in prima linea.