Vancouver: almeno l’11% delle strade tornerà alle persone

L’ha deciso il consiglio comunale della città di Vancouver, in Canada: almeno l’11% dello spazio stradale della città dovrà essere riallocato a funzioni che privilegino le persone, sottraendo spazio alle auto.

ICYMI: Transformational progress for our #COVID19 mobility response here in #Vancouver:



✅ reallocation goal of at least 11% of today’s street space

✅ people-focused public space

✅ consider changes that could be longer term or permanent

